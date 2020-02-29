ПСЖ — «Дижон». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч Лиги 1 29 февраля 2020 года

В 27 туре французской Лиги 1 ПСЖ сыграет с «Дижоном». Матч пройдет на «Парк де Пренс» 29 февраля. Стартовый свисток дадут в 19:30 по московскому времени. Прогноз на ПСЖ — «Дижон».

ПСЖ

Во французском первенстве у подопечных Томаса Тухеля все складывается замечательно. Парижане приближаются к очередному чемпионству.

На данном этапе сезона они идут первыми. С 15 января по 12 февраля ПСЖ провел хорошую серию из девяти побед в разных соревнованиях, забив в этих поединках 29 голов.

В последних встречах данного отрезка в рамках Лиги 1 красно-синие были сильнее «Монпелье» (5:0), «Нанта» (2:1) и «Лиона» (4:2), а затем в Кубке Франции «Пари Сен-Жермен» разбил нынешнего соперника (6:1).

Победный ход парижан был прерван 15 февраля, когда коллектив Тухеля без лидеров в атаке разошелся миром в битве с «Амьеном» (4:4), а посреди прошлой недели они проиграли в первом матче 1/8 финала ЛЧ «Дортмунду» (1:2).

В предыдущем туре чемпион победил «Бордо» со счетом 4:3.

«Дижон»

«Дижон» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 27 набранных очков.

«Красные» одержали шесть побед, девять раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений.

В феврале команда Стефана Жобара разгромила «Брест» (3:0), уступила «Ниму» (0:2), а также разошлась миром с «Нантом» (3:3), «Бордо» (2:2) и «Монако» (1:1).

Также «Дижон» вылетел из Кубка Франции, крупно проиграв в четвертьфинале как раз «Пари Сен-Жермен» (1:6).

Тем не менее, именно этот клуб — один из трех, кто в этом сезоне обыграл чемпиона в Лиге 1. В рамках 12-го тура он победил со счетом 2:1.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,11, тогда как успех гостей оценивается в 19,00, ничья — в 9.00.

Рекомендуем ставить на то, что ПСЖ выиграет, и обе команды забьют за 2,05. 0