ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Болельщики на матче «Наполи» — «Барселона»Футбольная лихорадка. Как коронавирус повлиял на Серию А Маурицио Сарри«Ювентус» стал безжизненным при Сарри Жеребьевка Лиги ЕвропыЖеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы 2019/2020
  • 01:36
    • «Арсенал» проиграл «Олимпиакосу» и вылетел из Лиги Европы
  • 01:13
    • «Интер» во второй раз обыграл «Лудогорец»
  • 01:00
    • «Аякс» выиграл, но не прошел дальше
  • 00:54
    • «МЮ» разгромил «Брюгге» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
  • 00:54
    • «Шахтер» сыграл вничью и вышел в 1/8 Лиги Европы
  • 23:33
    • «Башакшехир» в овертайме вырвал путевку в 1/8 Лиги Европы
  • 23:10
    • «Эспаньол» выиграл у «Вулверхэмптона», но не прошел в 1/8 Лиги Европы
    Все новости спорта

    Совершит ли ПСЖ реванш?

    ПСЖ — «Дижон». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч Лиги 1 29 февраля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на ПСЖ Прогнозы на Дижон Календарь Лиги 1
    Прогноз на ПСЖ — «Дижон»
    ПСЖ проиграл «Дижону» в первом круге
    В 27 туре французской Лиги 1 ПСЖ сыграет с «Дижоном». Матч пройдет на «Парк де Пренс» 29 февраля. Стартовый свисток дадут в 19:30 по московскому времени. Прогноз на ПСЖ — «Дижон».

    ПСЖ

    Во французском первенстве у подопечных Томаса Тухеля все складывается замечательно. Парижане приближаются к очередному чемпионству.

    На данном этапе сезона они идут первыми. С 15 января по 12 февраля ПСЖ провел хорошую серию из девяти побед в разных соревнованиях, забив в этих поединках 29 голов.

    В последних встречах данного отрезка в рамках Лиги 1 красно-синие были сильнее «Монпелье» (5:0), «Нанта» (2:1) и «Лиона» (4:2), а затем в Кубке Франции «Пари Сен-Жермен» разбил нынешнего соперника (6:1).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru

    Победный ход парижан был прерван 15 февраля, когда коллектив Тухеля без лидеров в атаке разошелся миром в битве с «Амьеном» (4:4), а посреди прошлой недели они проиграли в первом матче 1/8 финала ЛЧ «Дортмунду» (1:2).

    В предыдущем туре чемпион победил «Бордо» со счетом 4:3.

    «Дижон»

    «Дижон» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 27 набранных очков.

    «Красные» одержали шесть побед, девять раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений.

    В феврале команда Стефана Жобара разгромила «Брест» (3:0), уступила «Ниму» (0:2), а также разошлась миром с «Нантом» (3:3), «Бордо» (2:2) и «Монако» (1:1).

    Также «Дижон» вылетел из Кубка Франции, крупно проиграв в четвертьфинале как раз «Пари Сен-Жермен» (1:6).

    Тем не менее, именно этот клуб — один из трех, кто в этом сезоне обыграл чемпиона в Лиге 1. В рамках 12-го тура он победил со счетом 2:1.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,11, тогда как успех гостей оценивается в 19,00, ничья — в 9.00.

    Рекомендуем ставить на то, что ПСЖ выиграет, и обе команды забьют за 2,05. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.60
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч РБ Зальцбург — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Днепр-1 — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Фортуна — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Ним — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Норвич Сити — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.80
  • Экспресс дня 28 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Анахайм — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч ЦСКА — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Аугсбург — Боруссия М
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Фрайбург
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Спартак» — «Зенит»
  • Восемь ожиданий от весенней части РПЛ
    • 01:53 26/02/2020     Габриэл Жезус
  • Тренировка для «Ман Сити», незаслуженное поражение для «Лестера»
    • 14:54 23/02/2020     Эрлинг Холанд
  • Холанд — уже звезда, но это еще не предел
    • 09:04 26/02/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    ПСЖ — «Дижон». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч Лиги 1 29 февраля 2020 года. Прогноз на ПСЖ — «Дижон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.05
    Тоже интересно
    Пеп Гвардиола Футбол Тактический мастер-класс Гвардиолы позволил «Ман Сити» победить на «Бернабеу»Чемпионы Англии одержали победу над «Реалом» в первом матче 1/8 финала ЛЧ Вчера в 14:571
  • 23:00
    • «Порту» проиграл «Байеру» и вылетел из Лиги Европы
  • 22:54
    • «Рома» сыграла вничью с «Гентом» и вышла в 1/8 финала Лиги Европы
  • 22:49
    • ЛАСК прошел в 1/8 Лиги Европы
    «Бавария» добилась знаковой победы Футбол «Бавария» сделала заявку на победу в Лиге чемпионовРеакция прессы на матч «Челси» — «Бавария» 26/02/2020 в 21:220
  • Экспресс дня

  • На «Самара Арена» голов будет мало?
  • 2.80
    •
  • 01:02
    • «Севилья» сыграла вничью с «Клужем» и вышла в 1/8 финала ЛЕ
  • 00:55
    • «Копенгаген» выбил «Селтик» из Лиги Европы
  • 00:38
    • «Бавария» и «Эвертон» хотят подписать Кулибали
    Тьерри Анри и Арсен Венгер Футбол Золотой стандарт у «Арсенала», но «Ливерпуль» близко. Беспроигрышные серии клубов АПЛ«Красные» отстают от рекорда «канониров» всего на пять встреч 26/02/2020 в 23:360
  • 22:29
    • «Витязь» обыграл «Локомотив»
  • 21:54
    • «Ак Барс» «всухую» проиграл «Автомобилисту»
  • 21:45
    • Московское «Динамо» уступило в Минске
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие