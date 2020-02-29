«Монако» — «Реймс». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч Лиги 1 29 февраля 2020 года

В 27 туре французской Лиги 1 «Монако» сыграет с «Реймсом» на стадионе «Луи II». Матч пройдет 29 февраля. Начало в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Монако» — «Реймс».

«Монако»

Команда постепенно подбирается к еврокубковой зоне. У хозяев уже 39 очков и это на 4 пункта меньше, чем у четвертого «Лилля».

«Монако» не проигрывает уже 4 тура, причем в трех из них коллектив побеждал. «Монегаски» справились с «Анже», выиграв 1:0. После была победа над «Амьеном» со счетом 1:2. С результатом 1:0 команда выиграла у «Монпелье». В прошлом туре «красно-белые» сыграли вничью с «Дижоном» (1:1).

Видно, что смена тренера повлияла на оборонительную игру команды. «Монегаски» стали меньше пропускать, ведь за 4 тура они пропустили всего два мяча.

В составе есть потери. Пьетро Пеллегри и Жельсон Мартинш не смогут выступить из-за травмы.

«Реймс»

«Реймс» — непростой соперник, который мало пропускает и любит «сушить» игру. Сейчас гости на 8 месте с 37 очками на счету. Победа позволит им обойти «Монако» в турнирной таблице.

Календарь и таблица Лиги 1

«Реймс» пропустил всего 20 голов в 26 матчах. Это лучший результат лиги. Команда не проигрывала в 4 из 5 последних матчей турнира. Со счетом 1:4 «красно-белые» выиграли у «Анже» и со счетом 1:1 сыграли с «Ниццой». После этого коллектив проиграл «Страсбуру» (3:0).

16 февраля «Реймс» минимально выиграл дома у «Ренна». На прошлых выходных клуб довольствовался ничьей с «Сент-Этьеном» на выезде.

Отметим, что в гостях команда пропускает чаще — почти в два раза больше. Тем не менее в чемпионате она на 6 месте по статистике гостевых поединков.

Прогноз

Обе команды хотят набрать три очка. При этом оба коллектива умеют «сушить» матчи. Вполне возможно, что это приведет к «низам» в данном случае.

1.75 и 5.20 — такие коэффициенты дают букмекеры на победу одной и другой команды. На ничью они предлагают 3.65.

В январе «Монако» выиграл дома 2:1 в рамках кубковой встречи. В первом круге чемпионата «Реймс» дома сыграл с «монегасками» в нулевую ничью. Учитывая принципиальность поединка, предлагаем поставить на «тотал меньше 2.5» с коэффициентом 1.81. 0