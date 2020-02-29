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    «Гранада» и «Сельта» подарят голы

    «Гранада» — «Сельта». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч Примеры 29 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Гранада» — «Сельта»
    Федор Смолов в матче с «Реалом»
    В 26 туре испанской Примеры «Гранада» сыграет с «Сельтой». 29 февраля команды сыграют на стадионе «Нуэво Лос Карменес». Начало поединка в 23:00 по Москве. Прогноз на «Гранада» — «Сельта».
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    Футбол. Испания. Примера 29 Февраля 2020 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 23:00 Сельта Сельта
  • Виго
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.72
  • X
  • 3.17
  • 2
  • 2.72
  • Ставка!
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    «Гранада»

    «Гранада» близка к еврокубковой зоне. У хозяев 36 очков, что на 4 пункта меньше, чем у шестого «Реал Сосьедада». Добавим, что у клуба всего три ничьи в сезоне, что является вторым результатом в чемпионате.

    «Грана» выиграла две последние встречи в Примере, обыграв «Вальядолид» 2:1 и «Осасуну» 0:3. Перед этим команда проиграла тоже дважды. В Кубке Испании она уступила «баскам» в Бильбао 1:0, и в Ла Лиге проиграли «Атлетико» с аналогичным счетом.

    Дома «Гранада» выиграла четыре матча подряд. В трех прошлых домашних поединках коллектив пропускал не более одного мяча.

    «Сельта»

    «Сельта» располагается над зоной вылета. У нее 24 очка и от пропасти коллектив отделяют два пункта. Гости выиграли всего 5 матчей в этом сезоне и это второй по счету худший результат лиги.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Тем не менее в трех последних турах «кельты» выиграли дважды. Они обыграли «Севилью» 2:1 и «Леганес» 1:0. Также была ничья с мадридским «Реалом» (2:2).

    В составе дисквалифицирован Филип Брадарич. Команда будет обходиться без него.

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  • 24/02/2020

    • На выезде «Сельта» выступает плохо, поскольку ей удалось выиграть лишь в одном из 24 последних гостевых матчей.

    Прогноз и ставки

    На «Сельту» дали чуть меньший коэффициент — 2.85 против 2.80 соответственно. Ничейный исход сопровождается коэффициентом 3.10.

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    «Бело-голубые» проиграли в первом круге 0:2. При этом в гостях у «Гранады» они выступают неплохо — четыре матча без поражений при трех победах.

    Полагаем, что как минимум дважды команды забьют. Все-таки «Сельте» нужны очки, а «Гранада» хорошо играет дома. Прогноз и ставка: «тотал больше 2.0» с коэффициентом 1.84. 0

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    «Гранада» — «Сельта». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч Примеры 29 февраля 2020 года. Прогноз на «Гранада» — «Сельта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.84
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