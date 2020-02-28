«Крылья Советов» — «Оренбург». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата России 28 февраля 2020 года

«Крылья Советов»
Первую половину чемпионата «Крылья Советов» завершили в зоне прямого вылета, на 15-м месте в РПЛ. В 19 поединках команда набрала 18 очков и отстает от безопасной позиции на один пункт.
На перерыв «волжане» ушли с 6-матчевой безвыигрышной серией, где в пяти из них они проиграли, забив в этом отрезке всего два гола, которые пришлись на игру 19 тура дома против «Урала» (2:3).
В межсезонье «Крылышки» провели десть контрольных встреч. В половине из них они победили, три матча свели вничью и две встречи проиграли, одну из них «Краснодару» (0:1).
В зимнее трансферное окно самарцы продали своего бомбардира Александра Соболева в «Спартак», Гоцук и Якуба ушли в ФНЛ.
Подписать удалось Хади, играющего за сборную Ирака, Глущенкова из «Спартака», также пополнились экс-футболистами «Оренбурга», Поповичем и Фроловым.
«Оренбург»
«Оренбург» ушел на перерыв на 14 строке, имея в своей копилке на балл больше, чем у предстоящего соперника. От 12-й безопасной строки команду отделяет только дополнительные показатели.
Последние две игры перед зимней паузой «газовики» проиграли, поочередно уступив в родных стенах «Ахмату» (1:2) и на выезде «Тамбову» (0:3).
В девяти контрольных встречах клуб из Оренбурга выиграл в четырех из них, дважды сыграл вничью и три поединка проиграл.
Зимой у «Оренбурга» сменился главный тренер. На место Владимира Федотова, отправившийся спасать «Сочи» был назначен Константина Емельянова, работавший в клубе помощником наставника.
В зимнее трансферное окно оренбуржцы подписали казаха Исланбека Куата, сенегалеца Мамаду Силлу, который пришел из «Гента» и белоруса Капленко.
В первом круге «крылышки» обыграли на выезде «Оренбург» со счетом 1:0, а в прошлом сезоне «Оренбург» выиграл оба поединка — 3:1 и 3:0.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Крыльев Советов» — 2.60, победа «Оренбурга» — 3.05, ничья — 3.25.
Прогнозируем, что поединок команд, которые понесли существенные потери в межсезонье, выдадут унылый и нерезультативный матч. Наши прогноз и ставка: ТМ 2,5 за 1.60. 0