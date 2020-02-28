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    Как «Крылья Советов» и «Оренбург» откроют вторую часть РПЛ?

    «Крылья Советов» — «Оренбург». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата России 28 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Крылья Советов» — «Оренбург»
    Игроки «Крылышек»
    Открывать программу второй половины российской Премьер-лиги будут «Крылья Советов» и «Оренбург». Встреча, которая пройдет 28 февраля на «Самара Арена», начнется в 18:30 по мск. Прогноз на «Крылья Советов» — «Оренбург».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 28 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Крылья Советов»

    Первую половину чемпионата «Крылья Советов» завершили в зоне прямого вылета, на 15-м месте в РПЛ. В 19 поединках команда набрала 18 очков и отстает от безопасной позиции на один пункт.

    На перерыв «волжане» ушли с 6-матчевой безвыигрышной серией, где в пяти из них они проиграли, забив в этом отрезке всего два гола, которые пришлись на игру 19 тура дома против «Урала» (2:3).

    В межсезонье «Крылышки» провели десть контрольных встреч. В половине из них они победили, три матча свели вничью и две встречи проиграли, одну из них «Краснодару» (0:1).

    В зимнее трансферное окно самарцы продали своего бомбардира Александра Соболева в «Спартак», Гоцук и Якуба ушли в ФНЛ.

    Календарь и таблица РПЛ

    Подписать удалось Хади, играющего за сборную Ирака, Глущенкова из «Спартака», также пополнились экс-футболистами «Оренбурга», Поповичем и Фроловым.

    «Оренбург»

    «Оренбург» ушел на перерыв на 14 строке, имея в своей копилке на балл больше, чем у предстоящего соперника. От 12-й безопасной строки команду отделяет только дополнительные показатели.

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    • Последние две игры перед зимней паузой «газовики» проиграли, поочередно уступив в родных стенах «Ахмату» (1:2) и на выезде «Тамбову» (0:3).

    В девяти контрольных встречах клуб из Оренбурга выиграл в четырех из них, дважды сыграл вничью и три поединка проиграл.

    Все прогнозы на РПЛ

    Зимой у «Оренбурга» сменился главный тренер. На место Владимира Федотова, отправившийся спасать «Сочи» был назначен Константина Емельянова, работавший в клубе помощником наставника.

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    В зимнее трансферное окно оренбуржцы подписали казаха Исланбека Куата, сенегалеца Мамаду Силлу, который пришел из «Гента» и белоруса Капленко.

    В первом круге «крылышки» обыграли на выезде «Оренбург» со счетом 1:0, а в прошлом сезоне «Оренбург» выиграл оба поединка — 3:1 и 3:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Крыльев Советов» — 2.60, победа «Оренбурга» — 3.05, ничья — 3.25.

    Прогнозируем, что поединок команд, которые понесли существенные потери в межсезонье, выдадут унылый и нерезультативный матч. Наши прогноз и ставка: ТМ 2,5 за 1.60. 0

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    «Крылья Советов» — «Оренбург». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата России 28 февраля 2020 года. Прогноз на «Крылья Советов» — «Оренбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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