«Гент» — «Рома». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги Европы 27 февраля 2020 года

В четверг, 27 февраля, в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы бельгийский «Гент» на своем стадионе «Геламко» примет итальянскую «Рому». Начало игры — в 20:55 по Москве. Прогноз на «Гент» — «Рома».

«Гент»

Первый поединок этих команд, который прошел неделю тому назад в Риме, принес минимальную викторию «волкам» со счетом 1:0. Единственный мяч был забит еще на 13-й минуте встречи.

Групповой этап Лиги Европы «буйволы» преодолели без проблем, не потерпев ни одного поражения за турнир. Второй «Вольфсбург» был опережен на одно очко, а преимущество над третьей позицией составило аж восемь пунктов.

В чемпионате Бельгии «сине-белые» идут на второй позиции после 26 матчей, но отставание от лидирующего «Брюгге» составляет девять очков, а преследователи находятся на расстоянии четырех пунктов.

Календарь и таблица Лиги Европы

На выходных «Гент» в рамках первенства на своей арене разгромил 4:1 «Сент-Трюйден», тем самым продлив беспроигрышную серию в чемпионате до восьми матчей, где шесть из них он выиграл.

У бельгийцев одна серьезная потеря перед игрой с «Ромой». В лазарете находится лучший бомбардир украинец Роман Яремчук.

«Рома»

Римляне с большим трудом преодолели групповой стадии Лиги Европы, заняв второе место в квартете после турецкого «Истанбула ББ», но оставив за бортом турнира «Боруссию» из Менхенгладбаха.

После еврокубкового поединка «волки» провели игру в Серии А, где на своей территории разгромили «Лечче» со счетом 4:0, забив по два гола в каждом из таймов.

Все прогнозы на Лигу Европы

В турнирной таблице чемпионата Италии «Рома» с 42 очками после 25 матчей расположились на пятой позиции, уступая четвертой строке три балла, при этом имея на игру больше.

Команды на данный момент провели три встречи. Во всех этих случаях победу праздновали итальянцы. В 2009 году «Рома» прошла бельгийцев в квалификации к Лиге Европы, обыграв их с общим счетом 10:2 (3:1 и 7:1).

Прогноз и ставки

Букмекеры особо не верят в конечный успех «Гента». Однако бельгийцы должны дать бой более именитому сопернику. Прогнозируем, что поединок в Бельгии будет результативным. Ставка: ТБ 2,5 за 1.70. 0