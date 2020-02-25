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    «Челси» и «Бавария» без голов публику не оставят

    «Челси» — «Бавария». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч 1/8 финала Лиги чемпионов 25 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Челси» — «Бавария»
    Роберт Левандовски
    25 февраля на стадионе «Стэмфорд Бридж» «Челси» сыграет с «Баварией» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Челси» — «Бавария».
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 25 Февраля 2020 года
    Челси
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    •  Челси 23:00 Бавария Бавария
  • Мюнхен
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    Коэффициенты на матч
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  • 4.00
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 1.82
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    «Челси»

    После выходных команда Фрэнка Лэмпарда подходит к этому матчу в хорошем настроении. Она выиграла в лондонском дерби у «Тоттенхэма» со счетом 2:1. При этом стоит отметить, что это всего четвертая победа «Челси» за период январь-февраль.

    Перед этим «аристократы» сыграли вничью с «Лестером» со счетом 2:2. Затем было поражение от «Ман Юнайтед» со результатом 0:2.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В этой Лиге чемпионов команда одержала три победы, два раза сыграла вничью и один раз уступила. При этом поражение было нанесено «синим» в их стенах «Валенсией» (0:1). Тем не менее сейчас у «пенсионеров» 5-матчевая беспроигрышная серия в турнире.

    Лэмпард не сможет использовать Канте и Пулишича. Оба не готовы из-за травмы.

    «Бавария»

    Последнее поражение «Бавария» терпела 7 декабря. Так что сейчас гости находятся в хорошей форме. Они выиграли 4 из 5 матчей февраля. Лишь одна ничья с «Лейпцигом» (0:0) не дала команде Ханса Флика получить стопроцентный результат.

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    • В прошлом матче «Бавария» не совсем уверенно отыграла против «Падерборна», пропустив от аутсайдера два мяча, но выиграв при этом 3:2.

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    • Это все из-за проблем в центре обороны. Хотя к следующей игре может быть не готов только Никлас Зюле. Еще и Хави Мартинес с Иваном Перишичем имеют травмы и точно не сыграют.

    «Мюнхенцы» пропускали в 4 из 5 матчей. Они пропустили от «Кельна» в гостях (1:4), дома от «Хоффенхайма» (4:3) и «Майнца» на выезде (1:3).

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    В ЛЧ команда набрала максимальные 18 очков, выиграв все 6 встреч. Более того, «баварцы» набрали наибольшее количество забитых голов на групповой стадии, а также попали в число малопропускающих команд турнира.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают, что «Бавария» является фаворитом поединка — 4.20 на «Челси» и 1.80 на «Баварию». Ничья оценена в 4.10.

    Без голов в матче точно не обойдется. «Бавария» имеет несколько очень опасных футболистов, при этом и у «Челси» тоже есть такие исполнители. Так что местами можно ждать игры на встречных курсах. Наш прогноз и ставка на матч — обе забьют за 1.60. 0

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