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    Прекратит ли проигрывать «Торино»?

    «Торино» — «Парма». Прогноз (к. 6.00) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 23 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Торино» — «Парма»
    «Торино» проиграл шесть предыдущих матчей
    В воскресенье, 23 февраля, «Торино» на своем поле примет «Парму» в рамках 25-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Олимпико Гранде Торино», начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Торино» — «Парма».
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    Футбол. Италия. Серия А 23 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Торино»

    Туринцы бодро начали январь, одолев в Риме «Рому» (2:0) в рамках чемпионата, дома по пенальти пройдя «Дженоа» (1:1, 5:4) в 1/8 финала Кубка и справившись с «Болоньей» (1:0) в рамках Серии А.

    А затем «Торино» выдал серию из шести поражений подряд, которая до сих пор не прекратилась. Она которая началась с выездного проигрыша «Сассуоло» (1:2) и продолжилась домашним разгромом от «Аталанты» (0:7).

    Из Кубка Италии «быки» вылетели. Это случилось после поражения в гостевом четвертьфинальном матче «Милану» (2:4), после того как упустили победу в основное время.

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    В феврале «Торино» был в гостях разгромлен «Лечче» (0:4), дома проиграл «Сампдории» (1:3), поведя во втором тайме, но пропустив три мяча за девять минут, а также «Милану» (0:1) на своем поле.

    «Парма»

    Команда располагается на девятой позиции в таблице чемпионата Италии. За 24 тура Серии А коллектив набрал 35 баллов.

    Первый матч нового года подопечные Роберто Д’Аверсы провалили. В 18-м туре его команда была разгромлена «Аталантой» на выезде (0:5).

    13 января команда реабилитировалась, победив «Лечче» (2:0), но через несколько дней «крестоносцы» в 1/8 финала Кубка Италии потерпели поражение от «Ромы» (0:2).

    Затем «желто-синие» оказались слабее «Ювентуса» в чемпионате (1:2). Чуть позже коллектив Д’Аверсы взял верх над «Удинезе» (2:0) и расписал мировую с «Кальяри» (2:2).

    В позапрошлом туре «Парма» принимала «Лацио» и в довольно равном поединке уступила римлянам 0:1, после чего победила на выезде «Сассуоло» (1:0).

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,15, тогда как успех гостей оценивается в 3,40, ничья — в 3,30.

    Рекомендуем ставить на то, что «Парма» выиграет, и обе команды забьют за 6,00. 0

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    «Торино» — «Парма». Прогноз (к. 6.00) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 23 февраля 2020 года. Прогноз на «Торино» — «Парма». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 6.00
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