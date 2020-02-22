ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Аталанта» в шаге от четвертьфинала Лиги чемпионовТоп-клубы Европы могут поучиться у «Аталанты» Тимо ВернерНеудачи Моуринью в ЛЧ продолжаются. Гол Вернера принес «Лейпцигу» победу в Лондоне «Нью-Йорк Рейнджерс»НХЛ. Два очка Бучневича и Гурьянова, шайба Панарина и передача Ничушкина
  • 09:06
    • «Хьюстон» на выезде обыграл «Голден Стэйт»
  • 08:58
    • «Сакраменто» выиграл у «Мемфиса»
  • 08:45
    • «Вегас» дома переиграл «Тампу»
  • 01:20
    • АЗ спасся в матче с ЛАСКом
  • 01:16
    • «Рома» с минимальным счетом обыграла «Гент»
  • 01:05
    • «Арсенал» вырвал победу у «Олимпиакоса»
  • 00:57
    • «Рейнджерс» одержал волевую победу над «Брагой»
    Все новости спорта

    Против «Сити» «Лестер» сыграет максимально осторожно

    «Лестер» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.63) и ставки на тоталы в матче АПЛ 22 февраля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Лестер Сити Прогнозы на Манчестер Сити Календарь АПЛ
    Прогноз на «Лестер» — «Манчестер Сити»
    Александр Зинченко
    В 27 туре английской Премьер-лиги «Лестер» будет принимать «Манчестер Сити». Игра пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» 22 февраля. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Лестер» — «Манчестер Сити».
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 22 Февраля 2020 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 20:30 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.20
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 1.75
  • Ставка!
    •

    «Лестер»

    В турнирной таблице чемпионата Англии команда из одноименного города сейчас находится на третьей строчке. От соперника из Манчестера этот коллектив отстает на 4 пункта, а «Челси» «лисы» опережают на девять баллов. В текущем сезоне у клуба один из лучших показателей в атаке. В 26 поединках Варди и компания забили 54 гола.

    В 2020 году подопечные Брендана Роджерса демонстрирую не такие хорошие результаты, как это было в первой половине сезона. В десяти матчах в разных турнирах «сити» сумел победить всего четыре раза. В самом начале нового года «Лестер» легко разобрался с «Ньюкаслом» в АПЛ (3:0) и прошел «Уиган» в Кубке Англии (2:0).

    А 8 января «Лестер» дома сыграл вничью в первом полуфинальном поединке Кубка лиги (1:1). Затем подопечные Брендана Роджерса на «Кинг Пауэр» остались без очков в противостоянии с «Саутгемптоном» (1:2), которого в первой встрече сезона они разбили со счетом 9:0. Поражением завершилась и игра с «Бернли» (1:2). Серию неудач «лисы» разбавили ярким выступлением против «Вест Хэма» (4:1).

    Все прогнозы на АПЛ

    25 января «Лестер» в 1/16 финала Кубка страны минимально одолел «Брентфорд» (1:0), однако, через несколько дней команда Роджерса попрощалось с другим турнирном — Кубком лиги, вылетев от «Астон Виллы» (1:2). В феврале синие приняли участие в двух матчах чемпионата, заработав всего два балла. Сперва «лисы» расписали мировую с «Челси» (2:2), а чуть позже они сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» (0:0).

    «Манчестер Сити»

    За 26 туров английской Премьер-лиги манчестерский коллектив сумел завоевать 54 балла. Это позволяет ему идти вторым в таблице, опережая ближайших преследователей на 4 пункта. О борьбе за чемпионство сейчас речи не идет. На данном этапе сезона на счету у «горожан» имеется 67 забитых голов, что сейчас является лучшим показателем в АПЛ. Но и пропустить команда успела 29 мячей.

  • Еще прогноз
  • «Лестер» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.80) на победителя

    • Если не принимать во внимание турнирное положение коллектива Пепа Гвардиолы в английском первенстве, «Манчестер Сити» сражается на три фронта. «Небесно-голубые» прошли в финал Кубка лиги. Кроме того, «сити» борется и за Кубок страны, и будет биться за Лигу чемпионов, поскольку на ближайшие годы «горожане» могут попрощаться с еврокубками.

    Пройти в финал Кубка лиги «Манчестер Сити» сумел благодаря победе по сумме двух матчей над «Манчестером Юнайтед». 7 января на стадионе «Олд Траффорд» гости разобрались с «красными дьяволами» (3:1), а в ответной встрече «горожане» потерпели поражение со счетом (0:1), но по разнице голов они идут дальше.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru

    Между этими матчами «Манчестер Сити» в АПЛ успел победить «Астон Виллу» (6:1) сыграть вничью с «Кристал Пэлас» (2:2) и одолеть «Шеффилд Юнайтед» (1:0). Чуть позже в Кубке Англии «небесно-голубые» разгромили «Фулхэм» (4:0). После ответки с МЮ команда Гвардиолы потеряла очки в противостоянии с «Тоттенхэмом» (0:2). А в перенесенном поединке с «Вест Хэмом» «сити» одержал победу (2:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Лестера» в игре 27 тура АПЛ оценивается в 4,42, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,12, а на победу «Манчестер Сити» — 1,79.

    На данном этапе сезона «Лестер» играет в атаке не так ярко, как раньше, а «Манчестер Сити» уже потерял мотивацию в английском первенстве. Поэтому встреча этих двух команд пройдет без града голов. Наш прогноз на матч — тотал меньше 3,5 с коэффициентом 1,63. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.77
  • Прогноз на матч Авангард — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ницца — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Бавария — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Брешиа — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Метц — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.58
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Бетис — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.09
  • Экспресс дня 21 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Сельта — Леганес
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Вердер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Боруссия М — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Барселона — Эйбар
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Зинедин Зидан
  • Неверные решения Зидана стоили «Реалу» победы
    • 20:48 17/02/2020     Бруну Фернандеш
  • Блестящий Фернандеш, cпорный VAR и странная победа «МЮ»
    • 14:21 18/02/2020     «Тоттенхэм» поднялся на пятое место
  • Вопреки хаосу Моуринью двигает «Тоттенхэм» наверх
    • 03:56 17/02/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Лестер» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.63) и ставки на тоталы в матче АПЛ 22 февраля 2020 года. Прогноз на «Лестер» — «Манчестер Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
    Тоже интересно
    «Атлетико» обыграл «Ливерпуль» в первом матче Футбол ЛЧ. «Атлетико» переиграл «Ливерпуль», ПСЖ уступил «Боруссии»Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов Вчера в 01:000
  • 00:54
    • «Байер» взял верх над «Порту» в 1/16 финала Лиги Европы
  • 23:19
    • «Селтик» чуть не проиграл, выигрывая по ходу встречи
  • 23:10
    • «Клуж» и «Севилья» сильнейшего не выяснили
    Диего Симеоне Футбол Слухи о закате эпохи Симеоне оказались преувеличеннымиРеакция СМИ на матч «Атлетико» — «Ливерпуль» 19/02/2020 в 18:380
  • Экспресс дня

  • «Бавария» не испытает трудностей с главным аутсайдером БЛ?
  • 3.09
    •
  • 08:26
    • Диогу Жота: Нужно завершить работу во втором матче
  • 08:18
    • Артета: Это отличный результат
  • 01:59
    • Мата: Ничья 1:1 — неплохой результат, но «МЮ» всегда хочет побеждать
    Давид де Хеа Футбол АПЛ. «Ливерпуль» победил «Норвич», «Челси» проиграл «МЮ», «МанСити» разобрался с «Вест Хэмом»Обзор матчей 26 тура АПЛ Вчера в 00:230
  • 23:01
    • Патрик и Коваленко принесли «Шахтеру» победу над «Бенфикой»
  • 22:54
    • «МЮ» сыграл вничью с «Брюгге» в 1/16 финала Лиги Европы
  • 22:54
    • «Аякс» проиграл «Хетафе» в Лиге Европы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие