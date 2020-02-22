«Лестер» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.63) и ставки на тоталы в матче АПЛ 22 февраля 2020 года

В 27 туре английской Премьер-лиги «Лестер» будет принимать «Манчестер Сити». Игра пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» 22 февраля. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Лестер» — «Манчестер Сити».

«Лестер»

В турнирной таблице чемпионата Англии команда из одноименного города сейчас находится на третьей строчке. От соперника из Манчестера этот коллектив отстает на 4 пункта, а «Челси» «лисы» опережают на девять баллов. В текущем сезоне у клуба один из лучших показателей в атаке. В 26 поединках Варди и компания забили 54 гола.

В 2020 году подопечные Брендана Роджерса демонстрирую не такие хорошие результаты, как это было в первой половине сезона. В десяти матчах в разных турнирах «сити» сумел победить всего четыре раза. В самом начале нового года «Лестер» легко разобрался с «Ньюкаслом» в АПЛ (3:0) и прошел «Уиган» в Кубке Англии (2:0).

А 8 января «Лестер» дома сыграл вничью в первом полуфинальном поединке Кубка лиги (1:1). Затем подопечные Брендана Роджерса на «Кинг Пауэр» остались без очков в противостоянии с «Саутгемптоном» (1:2), которого в первой встрече сезона они разбили со счетом 9:0. Поражением завершилась и игра с «Бернли» (1:2). Серию неудач «лисы» разбавили ярким выступлением против «Вест Хэма» (4:1).

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25 января «Лестер» в 1/16 финала Кубка страны минимально одолел «Брентфорд» (1:0), однако, через несколько дней команда Роджерса попрощалось с другим турнирном — Кубком лиги, вылетев от «Астон Виллы» (1:2). В феврале синие приняли участие в двух матчах чемпионата, заработав всего два балла. Сперва «лисы» расписали мировую с «Челси» (2:2), а чуть позже они сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» (0:0).

«Манчестер Сити»

За 26 туров английской Премьер-лиги манчестерский коллектив сумел завоевать 54 балла. Это позволяет ему идти вторым в таблице, опережая ближайших преследователей на 4 пункта. О борьбе за чемпионство сейчас речи не идет. На данном этапе сезона на счету у «горожан» имеется 67 забитых голов, что сейчас является лучшим показателем в АПЛ. Но и пропустить команда успела 29 мячей.

Если не принимать во внимание турнирное положение коллектива Пепа Гвардиолы в английском первенстве, «Манчестер Сити» сражается на три фронта. «Небесно-голубые» прошли в финал Кубка лиги. Кроме того, «сити» борется и за Кубок страны, и будет биться за Лигу чемпионов, поскольку на ближайшие годы «горожане» могут попрощаться с еврокубками.

Пройти в финал Кубка лиги «Манчестер Сити» сумел благодаря победе по сумме двух матчей над «Манчестером Юнайтед». 7 января на стадионе «Олд Траффорд» гости разобрались с «красными дьяволами» (3:1), а в ответной встрече «горожане» потерпели поражение со счетом (0:1), но по разнице голов они идут дальше.

Между этими матчами «Манчестер Сити» в АПЛ успел победить «Астон Виллу» (6:1) сыграть вничью с «Кристал Пэлас» (2:2) и одолеть «Шеффилд Юнайтед» (1:0). Чуть позже в Кубке Англии «небесно-голубые» разгромили «Фулхэм» (4:0). После ответки с МЮ команда Гвардиолы потеряла очки в противостоянии с «Тоттенхэмом» (0:2). А в перенесенном поединке с «Вест Хэмом» «сити» одержал победу (2:0).

Прогноз и ставка

Победа «Лестера» в игре 27 тура АПЛ оценивается в 4,42, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,12, а на победу «Манчестер Сити» — 1,79.

На данном этапе сезона «Лестер» играет в атаке не так ярко, как раньше, а «Манчестер Сити» уже потерял мотивацию в английском первенстве. Поэтому встреча этих двух команд пройдет без града голов. Наш прогноз на матч — тотал меньше 3,5 с коэффициентом 1,63. 0