«Барселона» — «Эйбар». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч чемпионата Испании 22 февраля 2020 года

В 25 туре чемпионата Испании «Барселона» будет принимать «Эйбар». Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу» 22 февраля. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Барселона» — «Эйбар».

«Барселона»

Каталонская команда на данном этапе сезона идет второй в турнирной таблице чемпионата Испании. В 24 играх она заработала 52 балла. Но от «Реала» этот коллектив отстает всего на 1 пункт.

25 января «Барселона» потерпела первое поражение под руководством Кике Сетьена. В 21 туре Примеры сине-гранатовые уступили на «Месталье» «Валенсии» (0:2).

Однако, через несколько дней «блауграна» в родных стенах разнесла «Леганес» в Кубке Короля (5:0). Чуть позже каталонцы взяли верх над «Леванте» в Ла Лиге (2:1).

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6 февраля в четвертьфинале Кубка страны «Барселона» проиграла «Атлетику» (0:1). А в следующих матчах испанского первенства сине-гранатовые одолели «Бетис» (3:2) и «Хетафе» (2:1).

«Эйбар»

Баскская команда из одноименного города сейчас располагается на 16 строчке в таблице с 24 баллами в запасе. Коллективы из зоны вылета она опережает на три пункта.

В первой игре 2020 года «Эйбар» потерпел поражение от «Валенсии» (0:1). Но в следующем матче «оружейники» прошли «Какарено» в Кубке страны (2:1).

Чуть позже подопечные Хосе Луиса Мендилибара взяли верх над «Атлетико» в Ла Лиге (2:0). А через несколько дней эта команда попрощалась с Кубком Короля, вылетев от «Бадахоса» (1:3).

В недавних трех поединках в рамках Примеры «Эйбар» заработал 2 очка. «Оружейники» расписали мировую с «Сельтой» (0:0) и «Бетисом» (1:1), а также уступили «Алавесу» (1:2).

Прогноз и ставки

На победу «Барселоны» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,23, на ничью — 7,00, а на победу «Эйбара» — 12,5.

Несмотря на то что «Барса» будет играть против команды из нижней части таблицы, она способна пропустить на своем поле минимум один гол, поскольку в нынешнем сезоне защита каталонцев оставляет желать лучшего. Наш прогноз и ставка на матч — «Эйбар» забьет с коэффициентом 1,86. 0