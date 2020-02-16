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    Увезут ли «фиалки» очки из Генуи?

    «Сампдория» — «Фиорентина». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии 16 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Сампдория» — «Фиорентина»
    Клаудио Раньери
    В 24 туре итальянской Серии А «Сампдория» будет принимать «Фиорентину». Игра пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис» 16 февраля. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Сампдория» — «Фиорентина».
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    Футбол. Италия. Серия А 16 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 2.70
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  • 3.35
  • 2
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    «Сампдория»

    Генуэзцы завершили прошлый год домашним поражение от «Ювентуса» (1:2), а новый 2020 год начали выездной ничьей с «Миланом» без забитых мячей.

    Вернувшись домой, «Сампа» разгромила «Брешию», пропустив быстрый гол и ответив пятью мячами — 5:1. Дубль оформил Фабио Куальярелла.

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    Выезд в Рим обернулся поражением и стем же счетом от «Лацио» (1:5). Гол престижа был забит уже при счете 0:5.

    В последних матчах «Сампдория» дома разошлась миром с «Сассуоло» (0:0) и проиграла «Наполи» (2:4), и на выезде победила «Торино» (3:1).

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  • 10/02/2020

    • С 26 очками после 23 туров «Сампдория» занимает 16 место. Разница мячей 25-38. 7 голов забил Фабио Куальярелла, еще 4 Маноло Габбьядини, который не сыграет из-за травмы.

    «Фиорентина»

    Флорентийцы начали январь, упустив на последних минутах выездную победу над «Болоньей» (1:1), после чего одержали три победы подряд.

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    • В Серии А «Фиорентина» на своем поле вырвала победу у СПАЛа (1:0), а в домашней встрече 1/8 финала Кубка Италии опять же в концовке дожала «Аталанту».

    Выездной матч с «Наполи» завершился победой со счетом 2:0, после чего на смвоем поле «фиалки» разошлись миром с «Дженоа» — 0:0.

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    Последние три матча «Фиорентина» проиграла, сначала вылетев из Кубка Италии, после выездного поражения в четвертьфинале от миланского «Интера» (1:2).

    Затем в Турине «фиалки» были разгромлены «Ювентусом» (0:3), а в последней встрече уступили дома «Аталанте» (1:2).

    Календарь и таблица Серии А

    С 25 очками после 23 туров «Фиорентина» занимает 15 место. Разница мячей 26-34. По 4 гола забили Федерико Кьеза и Душан Влахович.

    В первом круге «фиалки» победили дома 2:1, в прошлом сезоне команды сыграли 1:1 в Генуе и 3:3 во Флоренции.

    Прогноз

    На победу «Сампдории» букмекеры дают коэффициент 2,75, на ничейный результат в основное время — 3,25, а на победу «Фиорентины» — 2,55.

    В Генуе «Сампдория» потерпела лишь три поражения в последних 10 встречах с «Фиорентиной», так что можно ожидать, что хозяева не проиграют.

    Матч вряд ли будет очень результативным. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,7 и «обе забьют» за 1,80. 0

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