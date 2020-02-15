«Нант» — «Метц». Прогноз (к. 4.20) и ставки на матч чемпионата Франции 15 февраля 2020 года

В рамках 25-го тура французской Лиги 1 «Нант» будет принимать «Метц». Матч пройдет 15 февраля на стадионе «Божуар». Начало — в 22.00 мск. Прогноз на «Нант» — «Метц».

«Нант»

Команда из одноименного города сейчас занимает 12 место в таблице чемпионата Франции. В 24 турах первенства этот клуб заработал 33 очка.

Но в последних матчах в разных соревнованиях подопечные Кристиана Гуркюффа в основном неудачи. В предыдущих пяти поединках во всех турнирах «Канарейки» не смогли победить.

Только в предыдущем матче клуб избежал поражения. Не проиграть ему позволил «Дижон», с которым зафиксирована ничья 3:3.

«Метц»

Команда располагается на противоположном краю таблицы от соперника. Клуб занимает 16 место и набрал всего 27 очков.

В течение двух с половиной месяцев с 26 октября 2019 года по 11 января 2020 года коллектив не одержал ни одной победы. Эта серия растянулась на 11 поединков во всех турнирах.

Тем не менее, после этого подопечные Венсана Оньона выиграли три матча кряду в Лиге 1 — над «Страсбургом», «Реймсом» и «Сент-Этьеном».

После этого, однако, в двух матчах они не выиграли, сыграв 1:1 с «Монпелье» и проиграв 1:2 от «Бордо».

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,88, тогда как успех гостей оценивается в 4,50, ничья — в 3,25.

Рекомендуем ставить на то, что «Нант» выиграет, и обе команды забьют за 4,20. 0