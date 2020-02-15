ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дэвид Бэкхем«Интер Майами» против миланского «Интера» и еще 9 футбольных сражений за копирайт Филиппе КоутиньоКуда уйдет Коутиньо? Четыре варианта для звездного бразильца «Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»НХЛ. 29 сэйвов Василевского, два очка Панарина, шайбы Наместникова и Гурьянова
  • 08:57
    • Мэттьюс обошел Овечкина в снайперской гонке НХЛ
  • 01:10
    • «Милан» упустил победу над «Ювентусом» в полуфинале Кубка Италии
  • 22:53
    • «Ак Барс» победил «Динамо» в Риге
  • 21:51
    • «Барыс» в Москве обыграл ЦСКА
  • 21:17
    • СКА на выезде обыграл «Торпедо»
  • 19:31
    • «Спартак» обыграл «Салават Юлаев» в Уфе
  • 19:22
    • Александрова победила Векич на турнире в Санкт-Петербурге
    Все новости спорта

    Вернутся ли к «Нанту» победы?

    «Нант» — «Метц». Прогноз (к. 4.20) и ставки на матч чемпионата Франции 15 февраля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Нант Прогнозы на Метц Календарь Лиги 1
    Прогноз на «Нант» — «Метц»
    «Нант» не может выиграть пять матчей кряду
    В рамках 25-го тура французской Лиги 1 «Нант» будет принимать «Метц». Матч пройдет 15 февраля на стадионе «Божуар». Начало — в 22.00 мск. Прогноз на «Нант» — «Метц».
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 15 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.92
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 4.30
  • Играть!
    •

    «Нант»

    Команда из одноименного города сейчас занимает 12 место в таблице чемпионата Франции. В 24 турах первенства этот клуб заработал 33 очка.

    Но в последних матчах в разных соревнованиях подопечные Кристиана Гуркюффа в основном неудачи. В предыдущих пяти поединках во всех турнирах «Канарейки» не смогли победить.

    Только в предыдущем матче клуб избежал поражения. Не проиграть ему позволил «Дижон», с которым зафиксирована ничья 3:3.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    «Метц»

    Команда располагается на противоположном краю таблицы от соперника. Клуб занимает 16 место и набрал всего 27 очков.

    В течение двух с половиной месяцев с 26 октября 2019 года по 11 января 2020 года коллектив не одержал ни одной победы. Эта серия растянулась на 11 поединков во всех турнирах.

    Тем не менее, после этого подопечные Венсана Оньона выиграли три матча кряду в Лиге 1 — над «Страсбургом», «Реймсом» и «Сент-Этьеном».

    После этого, однако, в двух матчах они не выиграли, сыграв 1:1 с «Монпелье» и проиграв 1:2 от «Бордо».

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,88, тогда как успех гостей оценивается в 4,50, ничья — в 3,25.

    Рекомендуем ставить на то, что «Нант» выиграет, и обе команды забьют за 4,20. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.55
  • Прогноз на матч Ротор — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Енисей — Россия U20
  • Футбол
  • Сегодня в 13:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Монако — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Халл — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Валенсия — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.83
  • Экспресс дня 14 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Виннипег — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Питтсбург — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Мордовия — Рига
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Лечче — СПАЛ
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Лионель Месси
  • Дикий вечер в Кубке Испании. «Реал» и «Барселона» провалились, но выиграл футбол
    • 16:56 08/02/2020     Гол Ибрагимовича не помог «Милану» избежать поражения
  • Ибрагимович был бессилен против коллективизма «Интера»
    • 00:52 11/02/2020     Россия — Швеция
  • Пятерка от шведов. Сборная России не готова к Евротуру
    • 23:47 08/02/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Нант» — «Метц». Прогноз (к. 4.20) и ставки на матч чемпионата Франции 15 февраля 2020 года. Прогноз на «Нант» — «Метц». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.20
    Тоже интересно
    Дженнаро Гаттузо Футбол Гаттузо переиграл Конте, «Наполи» сделал шаг навстречу финалуПять выводов после полуфинального матча Кубка Италии Вчера в 17:100
  • 09:59
    • Кашшаи не планирует приглашать иностранных арбитров на матчи РПЛ
  • 09:45
    • В Италии увеличат применение VAR
  • 09:32
    • Эмери может вернуться в «Севилью»
    Садио Мане, Мохамед Салах и Роберто Фирмино Футбол Салах, Мане или Фирмино. Кто из форвардов «Ливерпуля» проводит лучший сезон?Мерсисайдский клуб приближается к долгожданному чемпионскому титулу 12/02/2020 в 23:481
  • Экспресс дня

  • «Валенсия» дома не проиграет «Атлетико»?
  • 2.83
    •
  • 09:16
    • «Бостон» в двух овертаймах обыграл «Клипперс», «Нью-Орлеан» проиграл «Оклахоме»
  • 07:34
    • Сарри: «Ювентус» пропускает голы, которые можно избежать
  • 07:19
    • Ибрагимович не сыграет в ответном поединке Кубка Италии против «Ювентуса»
    Мохаммед Салах и Садио Мане Футбол 10 лучших нападающих европейских топ-лиг прямо сейчасРейтинг главных звезд атаки европейского футбола 12/02/2020 в 21:130
  • 07:04
    • Российские конькобежки выиграли серебро в командном спринте на ЧМ
  • 18:29
    • Фуркад может подать в суд на Резцову
  • 18:09
    • Норвегия выиграла смешанную эстафету на ЧМ по биатлону, Россия стала шестой
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие