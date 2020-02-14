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    Обгонит ли «Монако» «паладинов» в таблице Лиги 1?

    «Монако» — «Монпелье». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Лиги 1 14 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Монако» — «Монпелье»
    «Монако»
    В пятницу, 14 февраля, состоится матч 25 тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Монако» и «Монпелье». Место встречи — стадион «Луи II». Начало поединка в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Монако» — «Монпелье».
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    Футбол. Франция. Лига 1 14 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 1.83
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 4.25
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    «Монако»

    В конце января и начале февраля монегски выдали серию из трех поражений подряд, которая началась с домашнего проигрыша «Страсбургу» (1:2).

    Затем подопечные Роберто Морено вылетели из Кубка Франции, проиграв на своем поле «Сент-Этьену» со счетом 0:1.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Завершилась провальная серия домашним проигрышем «Ниму» в чемпионате Франции со счетом 1:3. Забив быстрый гол монегаски пропустили три мяча.

    В последних матчах «Монако» дома обыграл «Анжер» (1:0) и на выезде вырвал волевую победу у «Амьена» (2:1), забив два мяча в концовке.

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  • 10/02/2020

    • После 24 туров «Монако» с 35 очками на 7-м месте. Разница мячей 40-40. 16 голов забил Виссам Бен-Йеддер, еще 8 мячей забил Ислам Слимани.

    «Монпелье»

    «Паладины» в конце января одержали домашнюю победу над «Дижоном» (2:1), доведя свою серию побед во всех турнирах до пяти матчей.

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    • Затем «Монпелье» вылетел из Кубка Франции, уступив на выезде по пенальти «Бельфору» в 1/8 финала — 0:0 (4:5 по пенальти).

    Гостевой матч с ПСЖ завершился разгромом со счетом 0:5 — три мяча монегаски пропустили еще до перерыва.

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    В последних матчах подопечные Мишеля Тер-Закаряна дома упустили победу над «Метцем» (1:1) и одолели «Сент-Этьен» (1:0).

    После 24 туров «Монако» с 37 очками на 5-м месте. Разница мячей 32-27. 9 голов забил Анди Делор, который пропустит матч из-за дисквалификации. 6 мячей забил Флоран Молле, 5 голов у Гаэтана Лаборде.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В первом круге «Монпелье» победил дома 3:1. В прошлом сезоне команды сыграли 0:0 в Монпелье, а в Монако «Монпелье» победил 2:1 в чемпионате и проиграл 0:2 в полуфинале Кубка лиги.

    Прогноз

    На победу «Монако» букмекеры дают коэффициент 1,80, на ничейный результат в основное время — 3,65, а на победу «Монпелье» — 4,40.

    «Монпелье» выиграл лишь 1 из последних 9 матчей в Монако, потерпев 5 поражений. Прогнозируем, что монегаски не уступят на своем поле и в этом матче.

    Встреча может получиться результативной. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,90 и «обе забьют» за 1,80. 0

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