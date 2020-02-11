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    Обойдет ли «Брентфорд» «Лидс»?

    «Брентфорд» — «Лидс». Прогноз (к. 4.75) и ставки на матч Чемпионшипа 11 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Брентфорд» — «Лидс»
    «Брентфорд» идет на четвертом месте Чемпионшипа
    Во вторник, 11 февраля, в матче 32-го тура Чемпионшипа «Брентфорд» на своем поле сыграет с «Лидсом». Игра начнется в 22:45 по мск. Прогноз на «Брентфорд» — «Лидс».

    «Брентфорд»

    «Брентфорд» с 53 зачетными пунктами расположился на пятой позиции в турнирной таблице второго по рангу английского дивизиона. Седьмую строку уже вне зоны плей-офф команда опережает на три пункта.

    Вместе с тем, стоит коллективу одержать победу в грядущем матче, и она обойдет нынешнего соперника на один балл. В случае если осечки совершат «Фулхэм» и «Ноттингем» клуб поднимется на второе проходное место.

    Стоит отметить, что «Пчелы» находятся в неплохой форме. В двух предыдущих турах они победили «Халл» (5:1) и «Мидлсбро» (3:2).

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    «Лидс»

    «Лидс» расположился после 31 матчей на второй позиции в Чемпионшипе, имея на своем счету 55 пунктов. Третью строку команда опережает всего лишь благодаря лучшей разнице мячей.

    В последнее время дела «Павлинов» в первенстве складываются не лучшим образом. За минувшие шесть игр чемпионата они пять встреч проиграли при одном выигрыше.

    Одолеть удалось два тура тому назад в родных стенах «Миллуол» со счетом 3:2. Поражения состоялись от КПР (0:1), «Шеффилд Уэнсдэй» (0:2), «Уигана» (0:1) и «Ноттингема» (0:2).

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,50, тогда как успех гостей оценивается в 2,90, а ничья — в 3,30.

    Рекомендуем ставить на то, что «Брентфорд» выиграет, и обе команды забьют за 4,75. 0

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