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    Сможет ли «Бавария» уйти в отрыв?

    «Бавария» — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 2.02) и ставки на матч чемпионата Германии 9 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Бавария» — «РБ Лейпциг»
    Роберт Левандовски
    В воскресенье, 9 февраля, «Бавария» будет принимать на своем поле «РБ Лейпциг» в рамках 21 тура немецкой Бундеслиги. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Бавария» — «РБ Лейпциг».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 09 Февраля 2020 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 20:00 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.45
  • X
  • 5.30
  • 2
  • 6.00
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    «Бавария»

    Команда не знает вкуса поражений в восьми последних выступлениях. Новый год «Бавария» начала ярко, разгромив «Герту» — 4:0. За этим результатом последовала не менее убедительная победа над «Шальке» — 5:0.

    1 февраля мюнхенцы провели еще одну встречу в Бундеслиге, в которой выиграли у «Майнца» — 3:1. Это была седьмая победа команды подряд в официальных играх.

    В турнирной таблице Бундеслиги клуб занимает первое место после 20 туров, опережая предстоящего соперника на один пункт.

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    Последний поединок «Бавария» провела 5 февраля в третьем раунде Кубка Германии, не без труда одолев «Хоффенхайм» — 4:3. Дубль оформил Роберт Левандовски.

    «РБ Лейпциг»

    А в матчах 2020 года в чемпионате Германии «РБ Лейпциг» победил «Унион» (3:1), потерпел поражение от «Айнтрахта» (2:0) и расписал мировую с «Боруссией» М (2:2).

    В турнирной таблице Бундеслиги команда Нагельсмана больше не лидирует. Сейчас она находится на втором месте с 41 баллом на счету, отставая от «Баварии» на 1 пункт.

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    • На неделе «РБ Лейпциг» также играл в третьем раунде Кубка Германии и выбыл из борьбы за трофей, уступив на выезде «Айнтрахту» — 1:3.

    Прошлую игру с «Баварией» команда провела в сентябре 2019 года на своем поле. Тогда была зафиксирована ничья — 1:1.

    Прогноз

    На победу «Баварии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.42, на ничью — 5.70, а на победу «РБ Лейпцига» — 6.30.

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    У мюнхенцев есть великолепный шанс оторваться от главного преследователя на расстояние четырех очков. Это также битва бомбардиров — Роберт Левандовски забил уже 22 мяча, а у Тимо Вернера — 20 результативных ударов.

    На своем поле действующий чемпион Германии слишком хорош, чтобы не воспользоваться возможностью. Предлагаем поставить на победу «Баварии» с форой -1,5 гола за 2.02. 0

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