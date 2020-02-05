«Тулуза» — «Страсбур». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Франции 5 февраля 2020 года

В среду, 5 февраля, в 23-м туре французской Лиги 1 «Тулуза» на Муниципальном стадионе примет «Страсбур». Начало игры — в 21:00 по мск. Прогноз на «Тулуза» — «Страсбур».

«Тулуза»

«Тулуза» — главный аутсайдер текущей Лиги 1. В 22 поединках команда набрала всего 13 баллов, с которыми плотно засела на дне турнирки, уступая пять пунктов ближайшему коллективу.

Накануне «фиалки» сыграли на выезде вничью 0:0 с «Амьеном» в рамках первенства, тем самым прервав серию из 12 поражений во всех турнирах, а в чемпионате они не могут победить в 13 играх подряд (одна ничья и 12 поражений).

Перед игрой с амьенцами, «малыши» уступили в трех играх кряду с разгромным счетом. По 0:3 проиграли на выезде «Ницце» и «Лиону», также 2:5 дома «Бресту».

На своей территории в этом розыгрыше Лиги 1 «Тулуза» заработала девять очков из 13. В десяти играх она трижды победила и в семи встречах уступила, разница мячей — 11:19. В последних пяти домашних встречах команда проиграла.

«Страсбур»

«Страсбур» в 22 поединках чемпионата набрал 30 зачетных баллов, с которыми идет на 11-й позиции в турнирной таблице, но четвертой строке уступает лишь четыре пункта.

В своей последней игре первенства «расинги» были слабее «Лилля» (1:2) на своей территории, а перед этим в гостях одолели «Монако» со счетом 3:1, а еще туром ранее были повержены «Мецем» (0:1) на его поле.

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Вне родных стен в текущем розыгрыше Лиги 1 «трехцветные» добыли три виктории в 11 поединках, раз сыграли вничью и семь встреч проиграли, разница забитых и пропущенных — 8:14.

Игра первого круга принесла домашнею победу «Страсбуру» (4:2), в прошлом сезоне «расинги» выиграли в гостях (2:1), а дома сыграли 1:1.

Прогноз на «Тулуза» — «Страсбур»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Страсбура» предлагают — 2.35.

На викторию «Тулузы» дают — 3.70, ничья оценена — в 3.10.

Прогнозируем, что «Тулуза» вполне может заработать зачетные пункты в поединке с командой, играющей на выезде очень нестабильно. 0