«Шальке» — «Герта». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Кубка Германии по футболу 4 февраля 2020 года

«Шальке»
В текущем розыгрыше Кубка Германии «Шальке» успел пройти «Дрохтерзен/Асель» (5:0) и «Арминию» (3:2).
В турнирной таблице чемпионата Германии «горняки» занимают шестое место, имея на своем счету 34 очка, что на восемь меньше, чем у лидирующей «Баварии».
После зимнего перерыва подопечные Давида Вагнера обыграли «Боруссию» Менхенгладбах (2:0), потерпели крупное поражение от «Баварии» (0:5), а также разошлись миром с «Гертой» (0:0).
Среди травмированных у «Шальке» значатся Маркус Шуберт, Джонджо Кенни, Салиф Сане, Бенджамин Стамбули, Нассим Бужеллаб, Ахмед Кутуджу.
«Герта»
Футболисты «Герты» в Кубке Германии прошли «Айхштетт» (5:1) и дрезденское «Динамо» (3:3, 5:4 — по пенальти).
В немецкой Бундеслиге столичная команда расположилась лишь на 13-й строчке с 23 набранными очками в 20 сыгранных турах.
В 2020 году «бело-голубые» крупно уступили «Баварии» (0:4), одержали победу над «Вольфсбургом» (2:1), а также сыграли вничью с «Шальке» (0:0).
После травм у «Герты» восстанавливаются Карим Рекик, Владимир Дарида и Дайшон Редан.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Шальке» — 1.90, победа «Герты» — >3.90, ничья — 3.70.
Команды встречались друг с другом на прошлой неделе, когда сыграли вничью в Берлине со счетом 0:0. При этом заметной инициативой владели гости, которые нанесли сразу 13 ударов по воротам соперника, пять из которых пришлись в створ. У хозяев 9 ударов и ни одного в створ ворот.
Берлинский клуб продуктивно поработал на трансферном рынке, потратив рекордную сумму в Европе, однако новичкам потребуется время на адаптацию, поэтому мгновенных результатов мы бы не ждали.
В целом «горняки» смотрятся посильнее, у них будет поддержка трибун, поэтому наш прогноз — «победа хозяев».
Также можно присмотреться к ставке «тотал меньше 3», которая принимается с коэффициентом 1.60. Несколько дней назад команды сыграли осторожно, и мы не видим причин, чтобы все кардинально поменялось. 0