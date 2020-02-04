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    Выйдет ли «Шальке» в четвертьфинал Кубка Германии?

    «Шальке» — «Герта». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Кубка Германии по футболу 4 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Шальке» — «Герта»
    Давид Вагнер
    Во вторник, 4 февраля, «Шальке» на своем поле примет «Герту» в рамках 1/8 финала Кубка Германии. Встреча, которая пройдет в Гельзенкирхене на «Фельтинс Арене», начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Шальке» — «Герта».
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    Футбол. Германия. Кубок 04 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 2.00
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 3.75
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    «Шальке»

    В текущем розыгрыше Кубка Германии «Шальке» успел пройти «Дрохтерзен/Асель» (5:0) и «Арминию» (3:2).

    В турнирной таблице чемпионата Германии «горняки» занимают шестое место, имея на своем счету 34 очка, что на восемь меньше, чем у лидирующей «Баварии».

    После зимнего перерыва подопечные Давида Вагнера обыграли «Боруссию» Менхенгладбах (2:0), потерпели крупное поражение от «Баварии» (0:5), а также разошлись миром с «Гертой» (0:0).

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    Среди травмированных у «Шальке» значатся Маркус Шуберт, Джонджо Кенни, Салиф Сане, Бенджамин Стамбули, Нассим Бужеллаб, Ахмед Кутуджу.

    «Герта»

    Футболисты «Герты» в Кубке Германии прошли «Айхштетт» (5:1) и дрезденское «Динамо» (3:3, 5:4 — по пенальти).

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  • 17/01/2020

    • В немецкой Бундеслиге столичная команда расположилась лишь на 13-й строчке с 23 набранными очками в 20 сыгранных турах.

    В 2020 году «бело-голубые» крупно уступили «Баварии» (0:4), одержали победу над «Вольфсбургом» (2:1), а также сыграли вничью с «Шальке» (0:0).

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    После травм у «Герты» восстанавливаются Карим Рекик, Владимир Дарида и Дайшон Редан.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Шальке» — 1.90, победа «Герты» — >3.90, ничья — 3.70.

    Команды встречались друг с другом на прошлой неделе, когда сыграли вничью в Берлине со счетом 0:0. При этом заметной инициативой владели гости, которые нанесли сразу 13 ударов по воротам соперника, пять из которых пришлись в створ. У хозяев 9 ударов и ни одного в створ ворот.

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    Берлинский клуб продуктивно поработал на трансферном рынке, потратив рекордную сумму в Европе, однако новичкам потребуется время на адаптацию, поэтому мгновенных результатов мы бы не ждали.

    В целом «горняки» смотрятся посильнее, у них будет поддержка трибун, поэтому наш прогноз — «победа хозяев».

    Также можно присмотреться к ставке «тотал меньше 3», которая принимается с коэффициентом 1.60. Несколько дней назад команды сыграли осторожно, и мы не видим причин, чтобы все кардинально поменялось. 0

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