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    Сколько голов ждать в манчестерском дерби?

    «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.67) и ставки на тоталы в матче Кубка Английской лиги 29 января 2020 года

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    Прогноз на «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»
    Кевин де Брюйне
    В полуфинале Кубка Английской лиги «Манчестер Сити» будет принимать «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Этихад» 29 января. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».

    «Манчестер Сити»

    Коллектив Пепа Гвардиолы начал играть в Кубке лиги с 1/16 финала. На этой стадии их соперником был «Престон». В данном противостоянии «Сити» одержал верх со счетом 3:0.

    В следующем раунде плей-офф «горожане» сразились с «Саутгемптоном». На «Этихаде» хозяева легко разобрались со «святыми» (3:1).

    В четвертьфинале Кубка лиги «Манчестер Сити» одержал верх над «Оксфордом Юнайтед» (3:1). В первой встрече с МЮ команда Гвардиолы победила — 3:1.

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    Затем в АПЛ «горожане» одолели «Астон Виллу» (6:1), расписали мировую с «Кристал Пэлас» (1:1) и переиграли «Шеффилд Юнайтед» (1:0). В Кубке Англии небесно-голубые разгромили «Фулхэм» (4:0).

    «Манчестер Юнайтед»

    Как и их соперники, «манкунианцы» начали свой путь в Кубке лиги с 1/16. На этой стадии «красные дьяволы» одержали верх над «Рочдейлом» (2:1).

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    • В 1/8 «Манчестер Юнайтед» переиграл «Челси» на «Стэмфорд Бридж» (2:1), а в четвертьфинале команда Сульшера разобралась с «Колчестером Юнайтед» (3:0).

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    • В первой встрече полуфинала «манкунианцы» уступили «Ман Сити» (1:3), после чего они одолели «Норвич» в АПЛ (4:0) и прошли «Вулверхэмптон» в Кубке Англии (1:0).

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    В 23 и 24 турах Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» потерпел поражения от «Ливерпуля» (0:2) и «Бернли» (0:2). В 1/16 финала Кубка Лиги коллектив Сульшера разнес скромный «Транмер Роверс» (6:0).

    Прогноз

    На победу «Ман Сити» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,33, на ничью — 5,90, а на победу МЮ — 8,80.

    Имея преимущество в два мяча, «горожане» на «Этихаде» не будут торопить события. А их оппоненты постараются отыграться, но с текущей формой им будет тяжело это сделать. Наш прогноз — тотал меньше 3,5 с коэффициентом 1,67. 0

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    «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.67) и ставки на тоталы в матче Кубка Английской лиги 29 января 2020 года. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
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