ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Инсинье успешно проявляет себя в роли капитана «Наполи»«Наполи» не пустил «Ювентус» в стратегический отрыв Эдинсон КаваниТрансферный дайджест. 21-27 января Коби БрайантПогиб Коби Брайант. Подробности аварии и реакция спортивного мира
  • 10:48
    • Федерер в пяти сетах одолел Сандгрена в 1/4 финала Australian Open
  • 09:39
    • Назван состав сборной России на третий этап Евротура
  • 00:58
    • «Арсенал» вышел в 1/8 финала Кубка Англии
  • 23:33
    • Участники Евро-2020 определились с тренировочными базами
  • 23:19
    • FA ответила на слова Клоппа о Кубке Англии
  • 22:36
    • «Спартак» обыграл «Куньлунь» и опередил «Динамо» в турнирной таблице
  • 20:03
    • Защитник «Спартака» может продолжить карьеру в Германии
    Все новости спорта

    Чья беспроигрышная серия прервется в Кубке?

    «Интер» — «Фиорентина». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Кубка Италии 29 января 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Кубок Италии Прогнозы на Интер Прогнозы на Фиорентину
    Прогноз на «Интер» — «Фиорентина»
    Эшли Янг
    В четвертьфинале Кубка Италии «Интер» будет принимать «Фиорентину». Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» 29 января. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Интер» — «Фиорентина».
    ×
    Футбол. Италия. Кубок 29 Января 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.50
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 6.70
  • Играть!
    •

    «Интер»

    Команда из Милана стартовала в Кубке Италии с 1/8. На этой стадии подопечные Антонио Конте на своем поле разгромили «Кальяри» (4:1).

    Совсем недавно «Интер» потерял лидерство в чемпионате. В турнирной таблице Серии А «нерадзурри» находятся на втором месте с 48 баллами, отставая от «Ювентуса» на 3 пункта.

    Но «змеи» сейчас могут похвастаться серией без поражений, которая составляет семь матчей. После победы над «Кальяри» в Кубке «интеристы» дважды сыграли вничью.

    Все прогнозы на футбол

    В 20 туре чемпионата Италии «Интер» неожиданно расписал мировую с «Лечче» (1:1), а в следующей встрече коллектив Конте не выявил сильнейшего в противостоянии с «Кальяри» (1:1).

    «Фиорентина»

    Команда из Флоренции начала участвовать в Кубке Италии с 1/32 финала. Тогда этот коллектив на своем поле переиграл клуб «Монца» (3:1).

  • «Наполи» не пустил «Ювентус» в стратегический отрыв
  • Реакция на матч «Наполи» — «Ювентус»
  • Сегодня

    • На следующем этапе турнира «Фиорентина» уверенно разобралась с «Читтаделлой» (2:0). А в 1/8 финала подопечные Джузеппе Якини прошли «Аталанту» (2:1).

    После встречи в Кубке страны «Фиорентина» сразилась с «Наполи» в Серии А. Матч закончился победой «лилий» со счетом 2:0.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    25 января в рамках 21 тура итальянского первенства фиолетовые разошлись миром с «Дженоа» (0:0). В чемпионате эта команда идет на 13 месте с 25 очками на счету.

    Прогноз

    На победу «Интера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,53, на ничью — 4,40, а на победу «Фиорентины» — 6,40.

    Неудачи в чемпионате «нерадзурри», безусловно, захотят разбавить уверенной игрой в Кубке. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Интера» больше 1,5 с коэффициентом 1,62. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.67
  • Прогноз на матч Амур — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Анже — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бельфор — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Милан — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.78
  • Экспресс дня 28 января
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лидс — Миллуол
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Монако — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:55
    •  1.68
  • Прогноз на матч Тенерифе — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Баффало — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Калгари — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Адмирал — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Витязь — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Эдинсон Кавани
  • Трансферный дайджест. 21-27 января
    • Вчера в 22:25     Роберто Фирмино
  • Недооцененный лидер. «Ливерпуль» зависит от Фирмино больше, чем вы могли подумать
    • 13:40 25/01/2020     Микель Артета
  • Характер «Арсенала». Артета уже превосходит Эмери
    • 16:42 22/01/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Интер» — «Фиорентина». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Кубка Италии 29 января 2020 года. Прогноз на «Интер» — «Фиорентина». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.62
    Тоже интересно
    Эшли Барти Теннис Australian Open. Федерер и Барти пробились в полуфинал, Джокович сыграет с Раоничем28 января в Мельбурне пройдет девятый день соревнований Открытого чемпионата Австралии по теннису 11:000
  • 08:23
    • «Хьюстон» обыграл «Юту», «Оклахома» проиграла «Далласу»
  • 07:14
    • Барти одолела Квитову в 1/4 финала АО-2020
  • 10:43
    • Слимани хочет досрочно завершить аренду в «Монако»
    «Даллас» — «Тампа-Бэй» Хоккей НХЛ. Ассист и буллит Гусева, два очка Кучерова и шайба ГурьяноваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 28 января 09:250
  • Экспресс дня

  • «Милан» шагнет в полуфинал Кубка Италии?
  • 2.78
    •
  • 10:27
    • Хонда может продолжить карьеру в Бразилии
  • 10:10
    • «Зенит» не стал продлевать аренду белорусского защитника
  • 09:54
    • «Бавария» включилась в борьбу за Лемара
    Уле Гуннар-Сульшер Футбол Кубковая победа не снизит давление на СульшераРеакция спортивных СМИ на победу «МЮ» в 1/16 финала Кубка Англии Вчера в 01:220
  • 08:38
    • Футболист из Ирака близок к переходу в «Зенит»
  • 08:04
    • «Рома» арендовала защитника «Аталанты»
  • 07:51
    • «Фламенго» выкупит у «Интера» Габигола
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие