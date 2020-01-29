«Интер» — «Фиорентина». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Кубка Италии 29 января 2020 года

В четвертьфинале Кубка Италии «Интер» будет принимать «Фиорентину». Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» 29 января. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Интер» — «Фиорентина».

«Интер»

Команда из Милана стартовала в Кубке Италии с 1/8. На этой стадии подопечные Антонио Конте на своем поле разгромили «Кальяри» (4:1).

Совсем недавно «Интер» потерял лидерство в чемпионате. В турнирной таблице Серии А «нерадзурри» находятся на втором месте с 48 баллами, отставая от «Ювентуса» на 3 пункта.

Но «змеи» сейчас могут похвастаться серией без поражений, которая составляет семь матчей. После победы над «Кальяри» в Кубке «интеристы» дважды сыграли вничью.

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В 20 туре чемпионата Италии «Интер» неожиданно расписал мировую с «Лечче» (1:1), а в следующей встрече коллектив Конте не выявил сильнейшего в противостоянии с «Кальяри» (1:1).

«Фиорентина»

Команда из Флоренции начала участвовать в Кубке Италии с 1/32 финала. Тогда этот коллектив на своем поле переиграл клуб «Монца» (3:1).

На следующем этапе турнира «Фиорентина» уверенно разобралась с «Читтаделлой» (2:0). А в 1/8 финала подопечные Джузеппе Якини прошли «Аталанту» (2:1).

После встречи в Кубке страны «Фиорентина» сразилась с «Наполи» в Серии А. Матч закончился победой «лилий» со счетом 2:0.

25 января в рамках 21 тура итальянского первенства фиолетовые разошлись миром с «Дженоа» (0:0). В чемпионате эта команда идет на 13 месте с 25 очками на счету.

Прогноз

На победу «Интера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,53, на ничью — 4,40, а на победу «Фиорентины» — 6,40.

Неудачи в чемпионате «нерадзурри», безусловно, захотят разбавить уверенной игрой в Кубке. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Интера» больше 1,5 с коэффициентом 1,62. 0