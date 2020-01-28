«Монако» — «Сент-Этьен». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч Кубка Франции 28 января 2020 года

28 января «Монако» примет на своем поле «Сент-Этьен». Поединок 1/8 финала Кубка Франции пройдет на арене «Луи II». Стартовый свисток прозвучит в 22:55 по московскому времени. Прогноз на «Монако» — «Сент-Этьен».

«Монако»

К этому поединку футболисты «Монако» подходят в плохом настроении. Команда на выходных проиграла «Страсбуру» в чемпионате Франции со счетом 1:3. Это было второе январское поражение хозяев после фиаско в игре с ПСЖ (1:4)

В перерыве между этими результатами «монегаски» обыграли «Сен-Прив» в рамках Кубка Франции (1:3). Однако «красно-белым» удалось выиграть лишь один из четырех матчей.

«Монако» пропускает на протяжении семи встреч. В двух домашних играх в ворота подопечных Жардима влетало больше двух голов.

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Самым удачным результатом за весь месяц можно считать ничью с ПСЖ на выезде. Там «монегаски» сыграли со счетом 3:3.

«Сент-Этьен»

«Сент-Этьен» должен пребывать в хорошем расположении духа после двух побед подряд. Сначала команда обыграла «Париж» в Кубке (2:3), а затем в чемпионате взяла верх над «Нимом» (2:1).

«Зеленые» пропускают очень много и часто. Только за 4 последние встречи у гостей 11 пропущенных голов. Команда пропускала в 10 выездных поединках подряд.

В обоих матчах Кубка Франции с участием «Сент-Этьена» забивалось больше двух голов. При этом данный матч будет третьим подряд в Кубке Франции, который пройдет на выезде.

Прогноз

1.77 и 4.40 — котировки на победу одной и другой команды. Ничейный исход оценен коэффициентом 3.85.

Оба коллектива достаточно пропускают и не так уж редко забивают сами. Тем не менее единственная очная встреча в текущем сезоне завершилась победой «Сент-Этьена» с минимальным счетом 1:0. Вполне вероятно, что и в этот раз много забитых мячей публика не увидит. Это все-таки кубковый матч.

Считаем, что игра будет закрытой. Ставим на «тотал меньше 3.0» с коэффициентом 1.72. 0