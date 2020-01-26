«Вальядолид» — «Реал». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч чемпионата Испании 26 января 2020 года

«Вальядолид»
Коллектив из одноименного города сейчас находится в нижней части таблицы. За 20 туров чемпионата команда заработала 22 балла и заняла 15 строчку.
В предпоследней встрече минувшего года «Вальядолид» уверенно разобрался с «Толосой» в 1/64 финала Кубка Испании (3:0). А затем бело-фиолетовые расписали мировую с «Валенсией» в Примере (1:1).
Первый поединок в 2020 году завершился для команды Серхио Гонсалеса ничьей с «Леганесом» (2:2). А в 1/32 финала Кубка Короля его подопечные в серии пенальти победили «Марбелью» (1:1, 4:1).
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18 января в 20 туре Ла Лиги «Вальядолид» заработал 1 балл в битве с «Осасуной» (0:0). Чуть позже бело-фиолетовые вылетели от «Тенерифе» из 1/16 Кубка (1:2).
«Реал»
Мадридская команда сейчас находится на второй строчке в турнирной таблице Примеры. Вместе с «Барселоной» этот клуб имеет по 43 балла.
Подопечные Зинедина Зидана не проигрывают во всех соревнованиях с конца октября. В последних трех матчах прошлого года «Реал» трижды сыграл вничью.
В 17 туре чемпионата «бланкос» расписали мировую с «Валенсией» (1:1), после чего они заработали по одному баллу во встречах с «Барселоной» (0:0) и «Атлетиком» (0:0).
В январе «Реал» одолел «Хетафе» (3:0), «Валенсию» в полуфинале Суперкубка (3:1), «Атлетико» в финале по пенальти (0:0, 4:1), «Севилью» в Ла Лиге (2:1) и «Унионистас» в Кубке Испании (3:1).
Прогноз
На победу «Вальядолида» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 7,20, на ничью — 4,90, а на победу «Реала» — 1,44.
Первый матч в сезоне между этими соперниками закончился ничьей 1:1 на «Сантьяго Бернабеу». Но сейчас «сливочные» находятся в хорошей форме, благодаря чему они в гостях уверенно переиграют бело-фиолетовых. Наш прогноз — победа «Реала» с форой -1 с коэффициентом 1,69. 0