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    Команды обменяются голами

    «Лилль» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Лиги 1 26 января 2020 года

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    Прогноз на «Лилль» — ПСЖ
    Килиан Мбаппе
    В 21 туре Лиги 1 «Лилль» примет на своем поле ПСЖ. Игра состоится 26 января. Место встречи команд стадион «Пьер Моруа». Начало в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Лилль» — ПСЖ.
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    Футбол. Франция. Лига 1 26 Января 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.40
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 1.45
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    «Лилль»

    «Лилль» борется за еврокубки в этом сезоне, однако пока что команда располагается за пределами этой зоны. Хозяева на 5 месте. У них 31 очко. Коллектив отстает всего на один пункт от «Нанта», так что в этой игре «доги» будут бороться до последнего.

    «Лилль» очень хорошо играет дома. В нынешнем сезоне команда ни разу не проиграла. Из 10 матчей на счету «красно-синих» 8 побед и два ничейных результата. При этом из 22 голов, пропущенных в Лиге 1, всего 5 пришлось на домашние поединки.

    Все прогнозы на Лигу 1

    21 января подопечные Кристофа Гальтье проиграли в Кубке лиги «Лиону». Матч завершился вничью. Победителя выявили только в серии пенальти (3:2). Перед этим команда вышла в 1/8 финала Кубка Франции, обыграв «Гонфрвиль» (0:2).

    Отметим, что в 14 домашних матчах «Лилль» одержал 12 побед.

    ПСЖ

    Команда уверенно лидирует в чемпионате. На счету гостей 49 пунктов. В этом сезоне подопечные Томаса Тухеля одержали 16 побед, но при этом не обошлось без поражений. Их у «парижан» три.

    ПСЖ — самая забивная и малопропускаемая команда чемпионата. На ее счету 50 забитых и 14 пропущенных мячей. Также важно отметить, что в Лиге 1 коллектив имеет лучший показатель по выступлениям в гостях.

    К слову, на выезде ПСЖ выиграл 4 последних матча. Да и вообще «столичные» терпели последнее поражение в начале ноября.

    На счету гостей три победы подряд. Они обыграли «Реймс» в Кубке лиги (0:3). В Кубке Франции ПСЖ обыграл «Лорьян» (0:1). В Лиге 1 была уверенная победа над «Монако» (1:4).

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  • 23/01/2020

    • В 9 гостевых играх на счету парижского клуба 8 побед. В последних 5 матчах турнира команда отличалась как минимум тремя забитыми голами.

    Прогноз

    Поединок будет очень интересным. Встретятся самая домашняя команда и самая выездная. При этом букмекеры в большей мере уверенны в победе ПСЖ — 6.40 и 1.47 соответственно.

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    В ноябре «парижане» обыграли «догов» со счетом 2:0. Но вот последняя игра на поле «Лилля» завершилась разгромом подопечных Тухеля (5:1).

    Гости не безгрешны в обороне, при этом они имеют мощнейшую атаку. Скорее всего, что мы увидим голы с обеих сторон.

    Вполне можно поставить на то, что обе команды забьют. Коэффициент составляет 1.63. 0

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    «Лилль» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Лиги 1 26 января 2020 года. Прогноз на «Лилль» — ПСЖ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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