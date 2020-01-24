КПР — «Шеффилд Уэнсдей». Прогноз (к. 4.75) и ставки на матч 4-го раунда Кубка Англии 24 января 2020 года

В четвертом раунде Кубка Англии «Куинз Парк Рейнджерс» на своей арене примет «Шеффилд Уэнсдей». Игра, которая состоится 24 января, начнется в 23:00 по мск. Прогноз на КПР — «Шеффилд Уэнсдей».

«Куинз Парк Рейнджерс»

Пока что «Куинз Парк Рейнджерс» прошел только одну стадию Кубка Англии. В третьем раунде турнира был разгромлен «Суонси» (5:1).

«Обручи» выступают во втором по рангу дивизионе стране — Чемпионшипе. По итогам 28-ми туров команда занимает там 14-е место из 24-х с 38 очками.

В предыдущих четырех поединках всех турниров коллектив потерпел только одно поражение. Оно пришлось на игру выезд к «Брентфорду» (1:3).

«Шеффилд Уэнсдей»

«Шеффилд Уэнсдей» также пока что преодолел только один круг старейшего в мире турнира. В третьем раунде «Совы» совершили сенсацию, выбив представителя АПЛ «Брайтон» (1:0) на выезде.

Команда также выступает во втором английском дивизионе. По итогам 28-ми туров клуб идет на 10-й строчке с 42 очками.

Тем не менее, текущая форма коллектива явно хуже, чем у его грядущего соперника, ведь в шести предыдущих матчах во всех турнирах было четыре поражения при двух победах.

Прогноз

Букмекеры дают одинаковые шансы на победу обоим оппонентам, коэффициент на победу которых равен 2,70, тогда как ничья оценивается в 3,10.

Рекомендуем ставить на то, что КПР выиграет, и обе команды забьют за 4,75. 0