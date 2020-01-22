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    Удачно ли «Валенсия» начнет защиту титула?

    «Логроньес» — «Валенсия». Прогноз (к. 1.54) и ставки на матч Кубка Испании 22 января 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Испании Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Валенсию
    Прогноз на «Логроньес» — «Валенсия»
    Ферран Торрес
    В 1/16 финала Кубка Короля «Логроньес» на своей арены примет «Валенсию». Игра, которая состоится 22 января, начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Логроньес» — «Валенсия».

    «Логроньес»

    «Логроньес» — лидер одной из групп в Сегунде Б, третьем по силе дивизионе Испании. После 21 матча у команды на счету 45 очков и отрыв в три балла от второй позиции.

    «Бело-красные» не знают горечи поражений уже в 12 поединках подряд с учетом всех турниров. В этом отрезке они победили в семи встречах.

    В текущем розыгрыше испанского Кубка клуб из города Логроньо прошел уже два раунда. В 1/64 он дома обыграл «Марино де Луанко» (2:1), а затем по пенальти переиграл «Кадиз» из Сегунды.

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    • Представитель третьего дивизиона уступал почти весь матч, но на 89-й минуте смог результат сравнять и перевести выяснение отношений в овертайм, а позже оказался удачлив в послематчевой лотерее.

    «Валенсия»

    «Валенсия» — действующий обладатель Кубка Короля. В решающем поединке прошлого сезона левантийцы победили «Барселону» со счетом 2:1.

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    Накануне «летучие мыши» провалились в игре чемпионата Испании, разгромно проиграв на выезде «Мальорке» со счетом 1:4. А перед этим они уступили в полуфинале Суперкубка Испании «Реалу» — 1:3.

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    До этих неудачных матчей «оранжевые» не проигрывали в семи играх подряд, победив в четырех из них при трех ничейных исходах.

    В турнирной таблице Примеры «Валенсия» после 20 туров находится на седьмой позиции, отставая от зоны Лиги чемпионов на четыре пункта.

    Прогноз на «Логроньес» — «Валенсия»

    Действующий обладатель трофея после фиаско в игре с «Мальоркой», обязан реабилитироваться перед своими фанами и, скорее всего, обыграет «Логроньес» еще по итогам основного времени. 0

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