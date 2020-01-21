«Сарагоса» — «Мальорка». Прогноз (к. 3.70) и ставки на матч Кубка Испании 21 января 2020 года

На стадионе «Ла-Ромареда» «Сарагоса» сыграет с «Мальоркой» в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Поединок состоится 21 января. Начало в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Сарагоса» — «Мальорка».

«Сарагоса»

Текущая форма «Сарагосы» находится на неплохом уровне. Начиная с декабря команда сыграла 7 матчей. Ей удалось выиграть 6 из них. Лишь в одном случае хозяева терпели неудачу.

После поражения от «Уэски» (2:1) «арагонцы» выиграли три поединка подряд. Сначала они обыграли «Спортинг» со счетом 2:0. Затем был победа в Кубке Испании над «Химнастиком» (1:3). Со счетом 0:1 команда обыграла «Лас-Пальмас».

Календарь и таблица испанской Примеры

Кроме того, можно отметить две «сухие» победы «бело-синих» на своем стадионе. Команда обыграла «Расинг» и «Спортинг» с одинаковым счетом 2:0.

«Мальорка»

В воскресенье «Мальорка» удивила всех. Команда полностью разгромила «Валенсию» на своем поле со счетом 4:1. Так что к матчу Кубка гости подходят в замечательном настроении.

Перед успешным выступлением в Примере коллектив с минимальным счетом обыграл клуб «Самора» (0:1) в 1/32 финала данного турнира. Тем самым «красно-черные» прервали черную полосу, длившуюся 2 поединка подряд.

Примечательно, что в этом сезоне «Мальорка» не побеждала на выезде в Примере. Однако в двух кубковых играх, которые проходили на чужом поле, команда одерживала победу.

Прогноз

В прошлом сезоне команды встречались в рамках Сегунды. В том году «киноварные» не уступили сопернику, сыграв с ним вничью 2:2 и выиграв перед выходом в Примеру со счетом 3:0.

Таким образом, гостей вполне можно считать фаворитом этой встречи. Тем более после такого блистательного выступления в матче чемпионата с «Валенсией».

Предлагаем поставить на то, что «Мальорка» выиграет этот матч. 0