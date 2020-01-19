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    Забьет ли «Эспаньол» на «Керамике»?

    «Вильярреал» — «Эспаньол». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч чемпионата Испании 19 января 2020 года

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    19 января «Вильярреал» на стадионе «Керамика» сыграет с «Эспаньолом» в 20-м туре испанской Примеры. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по мск. Прогноз на «Вильярреал» — «Эспаньол».
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    Футбол. Испания. Примера 19 Января 2020 года
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    «Вильярреал»

    «Вильярреал» закончил первую половину испанского первенства на девятом месте. В 19 играх команда набрала 28 очков и на три балла отстает от еврокубковой зоны.

    На данный момент у «подводников» 5-матчевая победная серия с учетом Примеры (три поединка) и Кубка Короля (две встречи).

    В новом году «желтая субмарина» одолела на выезде «Реал Сосьедад» (2:1) в рамках чемпионата и с таким же счетом по итогам овертайма переиграла «Орихуэлу» в Кубке страны.

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  • 14/01/2020

    • В девяти домашних встречах текущего розыгрыша Ла Лиги «Вильярреал» добыл четыре виктории, четыре игры закончил вничью и один матч проиграл, разница мячей — 19:11.

    «Эспаньол»

    «Эспаньол» — главный аутсайдер этого сезона в Испании. В первом круге клуб из Барселоны заработал всего 11 очков и от спасительной 17 строки отстает на четыре пункта.

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    В испанском первенстве «попугаи» не могут победить уже в девяти играх подряд, сыграв за этот период трижды вничью при шести поражениях. Последний раз они праздновали победу еще к конце октября.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Накануне «сине-белые» обыграли в Кубке Испании в гостях низшелиговый «Рейес» (2:0), а перед этим сыграли на своей арене вничью 2:2 с самой «Барселоной», уйдя от поражения в самом конце встречи.

    Из выездных поединков этого сезона Примеры «Эспаньол» привез два выигрыша, столько же игр свел вничью и пять игр проиграл, разница голов — 5:14. Отметим, что в последних четырех поединках вне родных стен «попугаи» уступили.

    В первом круге «Вильярреал» обыграл в Барселоне «Эспаньол» со счетом 1:0, а в прошлом сезоне «подводники» дома не смогли одолеть «попугаев» — 2:2.

    Прогноз на «Вильярреал» — «Эспаньол»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вильярреала» предлагают — 1.73.

    На викторию «Эспаньола» дают — 5.10, ничья оценена — в 4.00.

    «Подводники» при своих зрителях играют хорошо, но пропускают почти в каждом матче. Прогнозируем, что и гости из Барселоны смогут отметиться в воротах хозяев, впрочем как и «Вильярреал». 0

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