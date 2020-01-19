«Дженоа» — «Рома». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Италии 19 января 2020 года

«Дженоа»
«Дженоа» с 14 очками после первого круга итальянского первенства находится в зоне вылета, на 18 месте. От 17 спасительной строки команда из Генуи отстает всего на один пункт.
В 2020 году «грифоны» успели провести три поединка. Начали они с домашней победы над «Сассуоло» (2:1) в рамках Серии А, после чего были выбиты из Кубка Италии, уступив по пенальти «Торино».
В минувшем игровом дне «красно-синие» проиграли «Вероне» (1:2) в гостях в чемпионате страны. Генуэзцы выиграли первый тайм, но во второй половине пропустили дважды.
На «Луиджи Феррарис» в текущем розыгрыше Серии А «Дженоа» добыл три виктории в девяти встречах, раз сыграл вничью и пять игр проиграл, разница мячей — 10:12.
«Рома»
Римский коллектив с 35 зачетными баллами расположился на пятой позиции в турнирной таблице Серии А, уступая четвертой строке только по дополнительным показателям.
Накануне «волки» обыграли в Кубке Италии в выездной встрече «Парму» со счетом 2:0, т.с. прервав серию из двух поражений подряд, которые пришлись на матчи чемпионата страны.
В этот неудачный для себя период римляне поочередно на своей территории были повержены «Торино» (0:2) и «Ювентусом» (1:2).
Вне родных стен «Рома» в этом чемпионате проиграла лишь раз, три встречи закончила мировыми исходами и пять раз победила, разница забитых и пропущенных — 15:6.
В первом круге эти команды сыграли в Риме вничью со счетом 3:3, в прошлом сезоне в Генуи была мировая (1:1), дома «Рома» победила — 3:2.
Прогноз на «Дженоа» — «Рома»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ромы» предлагают — 2.00.
На викторию «Дженоа» дают — 4.15, ничья оценена — в 3.60.
Римлянам в последнее время тяжело даются матчи против «Дженоа», особенно в Генуи, так что, можно поставить на хозяев с форой. 0