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    Потеряет ли «Рома» очки в Генуе?

    «Дженоа» — «Рома». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Италии 19 января 2020 года

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    Прогноз на «Дженоа» — «Рома»
    Игроки «Дженоа»
    В воскресенье, 19 января, «Дженоа» на «Луиджи Феррарис» сыграет с «Ромой» в 20-м туре итальянской Серии А. Начало — в 20:00 по мск. Прогноз на «Дженоа» — «Рома».
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    Футбол. Италия. Серия А 19 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 4.15
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  • 3.50
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  • 1.90
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    «Дженоа»

    «Дженоа» с 14 очками после первого круга итальянского первенства находится в зоне вылета, на 18 месте. От 17 спасительной строки команда из Генуи отстает всего на один пункт.

    В 2020 году «грифоны» успели провести три поединка. Начали они с домашней победы над «Сассуоло» (2:1) в рамках Серии А, после чего были выбиты из Кубка Италии, уступив по пенальти «Торино».

    В минувшем игровом дне «красно-синие» проиграли «Вероне» (1:2) в гостях в чемпионате страны. Генуэзцы выиграли первый тайм, но во второй половине пропустили дважды.

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  • 14/01/2020

    • На «Луиджи Феррарис» в текущем розыгрыше Серии А «Дженоа» добыл три виктории в девяти встречах, раз сыграл вничью и пять игр проиграл, разница мячей — 10:12.

    «Рома»

    Римский коллектив с 35 зачетными баллами расположился на пятой позиции в турнирной таблице Серии А, уступая четвертой строке только по дополнительным показателям.

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    • Накануне «волки» обыграли в Кубке Италии в выездной встрече «Парму» со счетом 2:0, т.с. прервав серию из двух поражений подряд, которые пришлись на матчи чемпионата страны.

    В этот неудачный для себя период римляне поочередно на своей территории были повержены «Торино» (0:2) и «Ювентусом» (1:2).

    Все прогнозы на Серию А

    Вне родных стен «Рома» в этом чемпионате проиграла лишь раз, три встречи закончила мировыми исходами и пять раз победила, разница забитых и пропущенных — 15:6.

    В первом круге эти команды сыграли в Риме вничью со счетом 3:3, в прошлом сезоне в Генуи была мировая (1:1), дома «Рома» победила — 3:2.

    Прогноз на «Дженоа» — «Рома»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ромы» предлагают — 2.00.

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    На викторию «Дженоа» дают — 4.15, ничья оценена — в 3.60.

    Римлянам в последнее время тяжело даются матчи против «Дженоа», особенно в Генуи, так что, можно поставить на хозяев с форой. 0

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    «Дженоа» — «Рома». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Италии 19 января 2020 года. Прогноз на «Дженоа» — «Рома». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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