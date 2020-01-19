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    Зрителям на «Терф Мур» не доведется скучать

    «Бернли» — «Лестер». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч АПЛ 19 января 2020 года

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    Прогноз на «Бернли» — «Лестер»
    «Лестер»
    В 23 туре английской Премьер-лиги «Бернли» будет принимать «Лестер». Игра пройдет на стадионе «Терф Мур» 19 января. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Бернли» — «Лестер».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Января 2020 года
    Бёрнли
  • Бёрнли
    •  Бёрнли 17:00 Лестер Лестер
  • Лестер
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    Коэффициенты на матч
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  • 4.15
  • X
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    «Бернли»

    После 22 матчей в чемпионате команда из одноименного города имеет в своей копилке 24 очка. Сейчас она идет 15 в таблице, опережая зону вылета на три пункта.

    В 17 и 18 турах Премьер-лиги «Бернли» завоевал две победы с минимальным преимуществом. 14 декабря «бордовые» одолели «Ньюкасл» (1:0), а через неделю они взяли верх над «Борнмутом» (1:0).

    В последних встречах 2019 года подопечные Шона Дайча проиграли. Его команда потерпела поражения от «Эвертона» (0:1) и «Манчестера Юнайтед» (0:2).

    Календарь и таблица АПЛ

    Январь «Бернли» также встретил потерей очков. На своем поле хозяева были слабее «Астон Виллы» (1:2). Победить «бордовым» удалось 4 числа в 1/32 финала Кубка Англии. Тогда коллектив Дайча одолел «Петерборо Юнайтед» (4:2). В 22 туре АПЛ этот клуб проиграл «Челси» (3:0).

    «Лестер»

    На данный момент на счету коллектива из Лестера имеется 45 очков. Сейчас команда находится на втором месте в таблице, отставая от лидерской позиции на 16 пунктов.

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    • В 18 туре Премьер-лиги на стадионе «Этихад» гости потерпели поражение от «Ман Сити» (1:3). А в следующей встрече «лисы» дома получили в свою сетку четыре мяча от «Ливерпуля» (0:4).

    28 декабря «Лестер» одержал верх над «Вест Хэмом» (2:1), после чего подопечные Брендана Роджерса победили «Ньюкасл» (3:0) и «Уиган» в Кубке Англии (2:0).

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    В полуфинале Кубка лиги синие расписали мировую с «Астон Виллой» (1:1), а в 22 туре чемпионата «Лестер» на «Кинг Пауэр» оказался слабее «Саутгемптона» (1:2).

    Прогноз

    На победу «Бернли» в игре 23 тура АПЛ букмекеры дают коэффициент 4,20, ничья оценивается в 3,75, а успех «Лестера» — в 1,89.

    В этом матче обоим клубам нужны очки, но «лисы» являются фаворитами грядущего противостояния. Наш прогноз — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,73. 0

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    «Бернли» — «Лестер». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч АПЛ 19 января 2020 года. Прогноз на «Бернли» — «Лестер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
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