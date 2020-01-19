«Бернли» — «Лестер». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч АПЛ 19 января 2020 года

В 23 туре английской Премьер-лиги «Бернли» будет принимать «Лестер». Игра пройдет на стадионе «Терф Мур» 19 января. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Бернли» — «Лестер».

«Бернли»

После 22 матчей в чемпионате команда из одноименного города имеет в своей копилке 24 очка. Сейчас она идет 15 в таблице, опережая зону вылета на три пункта.

В 17 и 18 турах Премьер-лиги «Бернли» завоевал две победы с минимальным преимуществом. 14 декабря «бордовые» одолели «Ньюкасл» (1:0), а через неделю они взяли верх над «Борнмутом» (1:0).

В последних встречах 2019 года подопечные Шона Дайча проиграли. Его команда потерпела поражения от «Эвертона» (0:1) и «Манчестера Юнайтед» (0:2).

Календарь и таблица АПЛ

Январь «Бернли» также встретил потерей очков. На своем поле хозяева были слабее «Астон Виллы» (1:2). Победить «бордовым» удалось 4 числа в 1/32 финала Кубка Англии. Тогда коллектив Дайча одолел «Петерборо Юнайтед» (4:2). В 22 туре АПЛ этот клуб проиграл «Челси» (3:0).

«Лестер»

На данный момент на счету коллектива из Лестера имеется 45 очков. Сейчас команда находится на втором месте в таблице, отставая от лидерской позиции на 16 пунктов.

В 18 туре Премьер-лиги на стадионе «Этихад» гости потерпели поражение от «Ман Сити» (1:3). А в следующей встрече «лисы» дома получили в свою сетку четыре мяча от «Ливерпуля» (0:4).

28 декабря «Лестер» одержал верх над «Вест Хэмом» (2:1), после чего подопечные Брендана Роджерса победили «Ньюкасл» (3:0) и «Уиган» в Кубке Англии (2:0).

В полуфинале Кубка лиги синие расписали мировую с «Астон Виллой» (1:1), а в 22 туре чемпионата «Лестер» на «Кинг Пауэр» оказался слабее «Саутгемптона» (1:2).

Прогноз

На победу «Бернли» в игре 23 тура АПЛ букмекеры дают коэффициент 4,20, ничья оценивается в 3,75, а успех «Лестера» — в 1,89.

В этом матче обоим клубам нужны очки, но «лисы» являются фаворитами грядущего противостояния. Наш прогноз — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,73. 0