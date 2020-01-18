«Лацио» — «Сампдория». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Италии 18 января 2020 года

18 января в матче 20-го тура итальянской Серии А «Лацио» в Риме на «Олимпико» сыграет с «Сампдорией». Начало — 17:00 по мск. Прогноз на «Лацио» — «Сампдория».

«Лацио»

Победная серия римского коллектив в чемпионате Италии достигла рекордной для клуба отметки в десять матчей, где, правда, шесть из них он добыл с разницей в один мяч.

В новом году «орлы» успели провести три поединка и все выиграли. Сначала они на последних секундах вырвали викторию у «Брешии» (2:1) в игре Серии А, затем одолели 1:0 «Наполи» в чемпионате, а накануне разгромили 4:0 «Кремонезе» в Кубке Италии.

В турнирной таблице итальянского первенства «небесно-голубые» идут на третьей позиции, имея на своем счету 42 очка и уступают лидеру шесть пунктов при игре в запасе.

При своих зрителях «Лацио» в этом розыгрыше Серии А еще не знал горечи поражений, выиграв семь встреч из девяти при двух ничейных исходах, разница мячей — 25:7.

«Сампдория»

Команда из Генуи после 19 матчей итальянского чемпионата находится на 16 позиции, имея в своем активе 19 баллов, что на пять больше, чем у ближайшего коллектива из зоны вылета.

«Сампа» в 2020 году также не знала горечи поражений. В первой игре года она на «Сан Сиро» сыграла 0:0 с «Миланом», а в следующей встрече разгромила на своей территории «Брешию» со счетом 5:1.

Все прогнозы на Серию А

Вне родных стен «Сампдория» в этом сезоне Серии А победила в двух поединках из девяти, раз сыграла вничью и шесть матчей проиграла, разница забитых и пропущенных — 8:16.

В первом круге «Лацио» разгромил «Сампу» на ее арене со счетом 3:0, в прошлом сезоне в Риме команды сыграли 2:2, а в Генуе верх взяли «орлы» — 2:1.

Прогноз на «Лацио» — «Сампдория»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лацио» предлагают — 1.42.

На викторию «Сапдории» дают — 7.40, ничья оценена — в 5.10.

«Лацио» в игре с командой, ведущей борьбу за выживание, вполне может продлить свой победный рекорд до 11 матчей. 0