ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрий СеминПланы на зиму: «Локомотив» Хуан МатаТеневой лидер Сульшера. Мата принес «Юнайтед» победу над «волками» Тимо Вернер«Быки» и хейтеры. Почему «РБ Лейпциг» ненавидят в Бундеслиге?
  • 09:31
    • «Милуоки» одолел «Бостон», «Нью-Орлеан» справился с «Ютой»
  • 08:31
    • Хирург: Кейн вряд ли сыграет на Евро-2020
  • 08:13
    • «Интер» нацелен на полузащитника «Челси»
  • 01:14
    • «Рома» победила «Парму» и вышла в четвертьфинал Кубка Италии
  • 22:16
    • ЦСКА разгромил «Сочи» и гарантировал выход в плей-офф КХЛ
  • 22:09
    • СКА на своем льду обыграл «Йокерит»
  • 19:31
    • «Салават Юлаев» на выезде проиграл «Автомобилисту»
    Все новости спорта

    «Брайтон» — «Астон Вилла»: обе забьют?

    «Брайтон» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч чемпионата Англии 18 января 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Брайтон энд Хоув Альбион Прогнозы на Астон Виллу Календарь АПЛ
    Прогноз на «Брайтон» — «Астон Вилла»
    Алиреза Яханбакш
    В 23 туре английской Премьер-лиге «Брайтон» дома сыграет с «Астон Виллой». Встреча, которая пройде 18 января на стадионе «Амекс», начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Брайтон» — «Астон Вилла».
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 18 Января 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 4.70
  • Играть!
    •

    «Брайтон»

    Перед стартом 23 тура английского первенства «Брайтон» находится на 14 позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 24 очка, опережая зону вылета всего на три пункта.

    «Чайки» не могут одержать победу в трех последних матчах, проиграв за это время в двух из них. Сперва в этом отрезке они расписали домашнюю мировую с «Челси» (1:1) в рамках АПЛ.

    Потом уступили на своей арене «Шеффилд Уэнсдэй» (0:1) в Кубке Англии, а в прошлом туре чемпионата «сине-белые» были повержены в Ливерпуле «Эвертоном» — 0:1.

  • Теневой лидер Сульшера. Мата принес «Юнайтед» победу над «волками»
  • Испанец является примером для молодых футболистов «красных дьяволов»
  • Вчера

    • На «Амексе» в текущем розыгрыше Премьер-лиги «Брайтон» добыл четыре победы в 11 поединках, трижды сыграл вничью и столько же игр проиграл, разница мячей — 15:12.

    «Астон Вилла»

    Бирмингемский коллектив находится в зоне вылета, на 18 месте. В 22 матчах команда набрала 21 балл и от 17 спасительной строки отстает на один пункт.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 15СделатьСтавок без рискаleon.ru

    У «Астон Виллы» такая же неудачная серия. Началась она в Лондоне с поражения от «Фулхэма» (1:2) в Кубке Англии, после чего «виллианы» сыграли 1:1 в гостях с «Лестором» в первом поединке Кубка лиги.

    Все прогнозы на АПЛ

    В своем последнем матче «львы» в рамках чемпионата Англии были разгромлены на своей территории «Манчестер Сити» со счетом 1:6. При этом свой гол они забили уже в самом конце встречи.

    В 11 выездных играх этого сезона АПЛ «Астон Вилла» добыла две виктории, одну встречу закончила вничью и восемь матчей проиграла, разница забитых и пропущенных составила 14:23.

    В первом круге «Астон Вилла» в родных стенах взяла верх над «Брайтоном» со счетом 2:1.

    Прогноз на «Брайтон» — «Астон Вилла»

    Обе команды не особо надежны в обороне, так что вполне можно ожидать забитые мячи в две стороны. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.75
  • Прогноз на матч Порту — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Шальке — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Леганес — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.76
  • Экспресс дня 17 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Гранвиль — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  2.14
  • Прогноз на матч Детройт — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Уотфорд — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Лацио — Сампдория
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Аугсбург — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Норвич — Борнмут
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Арсенал — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Серхио Агуэро
  • Рекорд Агуэро, блеск Мареза и волшебство Де Брёйне. Как «Ман Сити» разгромил «Астон Виллу»
    • 17:00 13/01/2020     Джованни Ло Чельсо и Эрик Ламела
  • Аргентинский мастер-класс. «Тоттенхэм» прервал серию без побед
    • 15:25 15/01/2020     Хуан Мата
  • Теневой лидер Сульшера. Мата принес «Юнайтед» победу над «волками»
    • Вчера в 13:35
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Брайтон» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч чемпионата Англии 18 января 2020 года. Прогноз на «Брайтон» — «Астон Вилла». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
    Тоже интересно
    Жуан Феликс Футбол Жуан Феликс в «Атлетико». Сыграла ли ставка мадридцев?Португалец в нынешнем сезоне старается оправдать свой ценник, но получается это не всегда. 15/01/2020 в 15:400
  • 08:58
    • Четверо россиян вышли в финал квалификации Australian Open
  • 08:44
    • Контракт Неймара будет зависеть от результатов ПСЖ в ЛЧ
  • 17:55
    • Прядкин переизбран президентом РПЛ
    «Сент-Луис» — «Филадельфия» Хоккей НХЛ. «Чикаго» разгромил «Монреаль», «Сент-Луис» уступил «Филадельфии»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 16 января Вчера в 07:250
  • Экспресс дня

  • Как «Шальке» и «Боруссия» М откроют вторую часть сезона?
  • 2.76
    •
  • 01:27
    • Клуб третьего дивизиона выбил «Бордо» из Кубка Франции
  • 00:36
    • Итудис: С «Басконией» нас ждет очередное сражение, это очень атлетичная команда
  • 00:20
    • Осорио: Мне бы хотелось достичь уровня Ван Дейка
    Джованни Ло Чельсо и Эрик Ламела Футбол Аргентинский мастер-класс. «Тоттенхэм» прервал серию без побед«Тоттенхэм» по итогам переигровки прошел «Мидлсбро» в Кубке Англии 15/01/2020 в 15:250
  • 17:34
    • Клубы РПЛ поддержали идею расширения чемпионата до 18 команд
  • 16:33
    • «Ахмат» арендовал нападающего «Удинезе»
  • 23:59
    • «Интер» договорился о приобретении Янга у «МЮ»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие