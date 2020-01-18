«Брайтон» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч чемпионата Англии 18 января 2020 года

В 23 туре английской Премьер-лиге «Брайтон» дома сыграет с «Астон Виллой». Встреча, которая пройде 18 января на стадионе «Амекс», начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Брайтон» — «Астон Вилла».

«Брайтон»

Перед стартом 23 тура английского первенства «Брайтон» находится на 14 позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 24 очка, опережая зону вылета всего на три пункта.

«Чайки» не могут одержать победу в трех последних матчах, проиграв за это время в двух из них. Сперва в этом отрезке они расписали домашнюю мировую с «Челси» (1:1) в рамках АПЛ.

Потом уступили на своей арене «Шеффилд Уэнсдэй» (0:1) в Кубке Англии, а в прошлом туре чемпионата «сине-белые» были повержены в Ливерпуле «Эвертоном» — 0:1.

На «Амексе» в текущем розыгрыше Премьер-лиги «Брайтон» добыл четыре победы в 11 поединках, трижды сыграл вничью и столько же игр проиграл, разница мячей — 15:12.

«Астон Вилла»

Бирмингемский коллектив находится в зоне вылета, на 18 месте. В 22 матчах команда набрала 21 балл и от 17 спасительной строки отстает на один пункт.

У «Астон Виллы» такая же неудачная серия. Началась она в Лондоне с поражения от «Фулхэма» (1:2) в Кубке Англии, после чего «виллианы» сыграли 1:1 в гостях с «Лестором» в первом поединке Кубка лиги.

Все прогнозы на АПЛ

В своем последнем матче «львы» в рамках чемпионата Англии были разгромлены на своей территории «Манчестер Сити» со счетом 1:6. При этом свой гол они забили уже в самом конце встречи.

В 11 выездных играх этого сезона АПЛ «Астон Вилла» добыла две виктории, одну встречу закончила вничью и восемь матчей проиграла, разница забитых и пропущенных составила 14:23.

В первом круге «Астон Вилла» в родных стенах взяла верх над «Брайтоном» со счетом 2:1.

Прогноз на «Брайтон» — «Астон Вилла»

Обе команды не особо надежны в обороне, так что вполне можно ожидать забитые мячи в две стороны. 0