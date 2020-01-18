«Аугсбург» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 18 января 2020 года

«Аугсбург»
«Аугсбург» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея на своем счету 23 очка.
В 17 сыгранных матчах «фуггеры» одержали шесть побед, пять раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений.
В декабре, перед уходом на зимнюю паузу, подопечные Мартина Шмидта обыграли «Майнц» (2:1), «Хоффенхайм» (4:2) и «Фортуну» (3:0), а также уступили «Лейпцигу» (1:3).
После травм у «Аугсбурга» восстанавливаются Рафаэль Фрамбергер и Альфред Финнбогасон.
«Боруссия»
Дортмундская «Боруссия» расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице немецкой Бундеслиги с 30 набранными очками.
На счету «шмелей» восемь побед, шесть ничьих и три поражения по итогам первого круга национального первенства.
В прошлом месяце команда Люсьена Фавра разгромила «Фортуну» (5:0) и «Майнц» (4:0), разошлась миром с «Лейпцигом» (3:3), а также уступила «Хоффенхайму» (1:2).
Серьезных кадровых проблем у дортмундской команды на данный момент нет.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Боруссии» — 1.67, победа «Аугсбурга» — 4.90, ничья — 4.30.
Очевидно, что «шмелям» нужно выигрывать максимальное количество матчей из оставшихся. Поскольку «Лейпциг» допускает мало ошибок, догнать его в турнирной таблице будет непросто, тем более если терять очки во встречах с аутсайдерами или середняками.
В первом круге в Дортмунде «фуггеры» проиграли 1:5, но с тех пор их игра значительно улучшилась, так что подобного разгрома мы бы не ждали. И все же «желто-черные» традиционно успешно играют против «Аугсбурга», поэтому мы бы ставили на их триумф.
Ну и учитывая тот факт, что обе команды играют результативно, можно присмотреться к ставке «гости не проиграют и тотал больше 2,5» за 1.78. 0