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    «Ним» может рассчитывать на очки в игре с «Ренном»?

    «Ним» — «Ренн». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионат Франции 15 января 2020 года

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    Прогноз на «Ним» — «Ренн»
    Игроки «Нима»
    15 января в перенесенном поединке 12 тура французской Лиги 1 «Ним» на своем поле сыграет с «Ренном». Начало — 21:00 по мск. Прогноз на «Ним» — «Ренн».

    «Ним»

    После 19 сыгранных матчей «Ним» набрал всего 15 очков и идет в зоне вылета, на 19 позиции. От 17 спасительной строки команда отстает на пять пунктов.

    В минувшем игровом дне французского первенства «крокодилы» смогли обыграть на своей территории «Реймс» со счетом 2:0, прервав т.о. 12-матчевую безвыигрышную и 4-матчевую проигрышную серию в Лиге 1.

    За весь этот неудачный период «красно-белые» разжились только четырьмя зачетными баллами.

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    • На своей арене «Ним» в этом розыгрыше чемпионата Франции выиграл три встречи из девяти, дважды сыграл вничью и четыре игры проиграл, разница мячей — 9:10.

    «Ренн»

    «Ренн» на данный момент расположился на третьей строке в турнирной таблице Лиги 1, имея на своем счету 33 балла после 19 матчей, но от второй позиции команда отстает на восемь пунктов.

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    В последней игре первенства бретонцы на своем поле проиграли «Марселю» со счетом 0:1. Этим поражением они прервали 5-матчевую победную серию в рамках чемпионата.

    В этом удачном отрезке «красно-черные» переиграли по 2:1 «Сент-Этьен» и «Анже», а также по 1:0 «Мец», «Лион» и «Бордо».

    Все прогнозы на Лигу 1

    Вне родных стен «Ренн» в этом розыгрыше Лиги 1 добыл четыре виктории в девяти играх, два раза сыграл вничью и три встречи проиграл, разница забитых и пропущенных — 9:7.

    В прошлом сезоне эти коллективы обменялись домашними победами — 3:1 и 0:4.

    Прогноз на «Ним» — «Ренн»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ренна» предлагают — 2.40.

    На викторию «Нима» дают — 3.30, ничья оценена — в 3.20.

    Прогнозируем, что «крокодилы», которые неплохо играют при своих зрителях, не проиграют бретонцам. 0

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