«Эскобедо» — «Севилья». Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч Кубок Испании 12 января 2020 года

12 января в поединке 1/32 финала Кубка Испании «Эскобедо» на своей арене примет «Севилью». Игра начнется в 14:00 по мск. Прогноз на «Эскобедо» — «Севилья».

«Эскобедо»

«Эскобедо» в этом розыгрыше Кубка Короля преодолел уже один раунд. На предыдущем этапе представитель четвертого испанского дивизиона на своей территории переиграл «Малагу» (2:0), представляющий вторую по рангу лигу.

На данный момент у «черно-белых» 5-матчевая беспроигрышная серия, в которой они победили в трех встречах при двух ничейных исходах. На минувших выходных «Эскобедо» в первенстве дома разгромил середняка своего дивизиона (4:0).

В турнирной таблице своей группы Терсара-Дивизиона команда идет на шестом месте среди 20 коллективов, уступая зоне плей-офф один балл, а лидеру первенства — 13 пунктов.

«Севилья»

«Севилья» также в этом кубковом розыгрыше смогла преодолеть уже один этап, минимально обыграв на предыдущей стадии четвертолиговый «Бергантиньос» (1:0) на его территории.

После того поединка «красно-белые» провели две игры в Примере. Еще в конце 2019 года они обыграли в гостях «Мальорку» со счетом 2:0, а уже в новом году дома расписали мировую с «Атлетиком» (1:1).

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В турнирной таблице Ла Лиги «нервионцы» с 35 очками после первого круга идут на четвертом месте, уступая лидерам первенства пять баллов.

Отметим, что севильцы за последние четыре розыгрыша Кубка Короля дважды добирались до финала, но оба раза там уступили. В прошлом сезоне они закончили свой путь на стадии 1/4 финала, проиграв «Барселоне» — 2:0 и 1:6.

Прогноз на «Эскобедо» — «Севилья»

«Севилья», скорее всего, не испытает особых проблем с середняком четвертого дивизиона. Прогнозируем, что «нервионцы» одолеют младших по классу еще в основное время и сделают это «всухую». 0