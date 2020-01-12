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    Вернется ли «Фиорентина» к победам?

    «Фиорентина» — СПАЛ. Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч чемпионата Италии 12 января 2020 года

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    Прогноз на «Фиорентина» — СПАЛ
    «Фиорентина» не знает побед восемь матчей
    12 января «Фиорентина» на «Артемио Франки» в 19 туре Серии А сыграет с СПАЛом. Стартовый свисток будет дан в 17:00 по Москве. Прогноз на «Фиорентина» — СПАЛ.
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    Футбол. Италия. Серия А 12 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Фиорентина»

    «Фиалки» с 18 зачетными баллами идут на 15 месте в турнирной таблице Серии А. От зоны вылета они оторвались всего лишь на четыре очка.

    Клуб из Флоренции не может победить в чемпионате страны уже в восьми поединках. Последняя виктория «лилий» в итальянском первенстве была еще в конце сентября, после чего они трижды сыграли вничью и пять встреч проиграли.

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    Зимой «фиолетовые» провели четыре игры в Серии А. Сперва она выезде уступили «Торино» (1:2), затем вырвали ничью у «Интера» (1:1), проиграли «Роме» (1:4) и разошлись миром с «Болоньей» (1:1).

    СПАЛ

    Сейчас коллектив из города Феррара находится последней, 20-й строчке. За 18 туров чемпионата команда накопила всего 12 очков.

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    Только недавно команда наконец сумела выиграть, одолев «Торино» (2:1) на выезде. До того бело-голубые не побеждали с 5 октября, когда обыграли «Парму» (1:0).

    За это время подопечные Леонардо Семпличи четырежды проиграли и трижды заработали по 1 баллу.

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  • 07/01/2020

    • В предыдущем матче, который состоялся уже в 2020 году, клуб проиграл дома «Вероне» (0:2).

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,44, тогда как успех гостей оценивается в 7,50, а ничья — в 4,33.

    Рекомендуем ставить на то, что «Фиорентина» выиграет, и обе команды забьют за 3,10. 0

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