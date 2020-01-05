«Рома» — «Торино». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Серии А 5 января 2020 года

В рамках 18-го тура чемпионата Италии «Рома» будет принимать «Торино». Матч пройдет на «Стадио Олимпико» 5 января. Начало — в 22:45 мск. Прогноз на «Рома» — «Торино».

«Рома»

«Рома» завершила прошлый год на позитивной ноте. Команда смогла пробиться в плей-офф Лиги Европы, а затем одержала две подряд победы в чемпионате Италии.

Подопечные Паулу Фонсеки обыграли СПАЛ (3:1), после чего разгромили «Фиорентину» — 4:1. Стоит отметить, что перед этим в Серии А «Рома» на выезде сыграла вничью с «Интером» (0:0), что также можно считать хорошим результатом.

В турнирной таблице Серии А «Рома» располагается на четвертой строчке. У римлян в активе 35 очков, они на 1 очко отстают от идущего третьим «Лацио». У «Ромы» — 33 забитых мяча и 17 пропущенных.

На своем поле у «Ромы» в текущем чемпионате 5 побед, 2 ничьи и 1 поражение.

«Торино»

«Торино» в трех последних матчах прошлого года удалось одержать лишь одну победу при одной ничьей.

Подопечные Вальтера Мадзарри обыграли «Фиорентину» (2:1), после чего сыграли вничью с «Вероной» (3:3) и уступили СПАЛу (1:2).

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Набрав 21 очко, «Торино» занимает десятое место в чемпионате Италии. У команды в активе 22 забитых гола и 26 пропущенных.

На выезде у «Торино» в текущем чемпионате 3 победы, 1 ничья и 4 поражения.

Прогноз

На победу «Ромы» дается коэффициент 1,51, на ничью — 4,70, а на победу «Торино» — 6,75.

Прогноз на матч «Рома» — «Торино» — победа хозяев и тотал меньше 5,5 голов с коэффициентом 1,65. 0