«Мидлсбро» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 3.00) и ставки на матч Кубка Англии по футболу 5 января 2020 года

«Мидлсбро»
«Мидлсбро» только начинает борьбу в старейшем турнире планеты.
По итогам 25 тура Чемпионшипа клуб разместился на 16 месте в таблице, имея на своем счету 33 балла. От зоны вылета команда оторвалась на 10 очков.
Несмотря на низкую позицию во втором по рангу дивизиону Англии, «Речники» демонстрируют хорошую форму. В предыдущих четырех матчах турнира они только выигрывали.
Что также внушает оптимизм фанатам коллектива — они не пропускает три поединка кряду.
«Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» также еще не провел ни одного матча в Кубке Англии.
Клуб в последних трех турах записал себе все возможные результаты. Команда по разу выиграла, сыграла вничью и проиграла.
Подопечные Жозе Моуринью еще перед этим уступили «Челси» (0:2). Затем лондонцы обыграли «Брайтон» (2:1) и сыграли вничью с «Норвичем» (2:2).
После этого снова пришла очередь проигрывать — обидчиком стал «Саутгемптон», что случилось в предыдущем поединке команды.
Прогноз
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,67, тогда как успех хозяев оценивается в 5,0, а ничья — в 3,8.
Рекомендуем ставить на то, что «Тоттенхэм» выиграет, и обе команды забьют за 3,0. 0