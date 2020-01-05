«Мидлсбро» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 3.00) и ставки на матч Кубка Англии по футболу 5 января 2020 года

В воскресенье, 5 января 2020 года, «Мидлсбро» на своем поле примет «Тоттенхэм» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Встреча, которая пройдет на стадионе «Риверсайд», начнется в 17:01 по московскому времени. Прогноз на «Мидлсбро» — «Тоттенхэм».

«Мидлсбро»

«Мидлсбро» только начинает борьбу в старейшем турнире планеты.

По итогам 25 тура Чемпионшипа клуб разместился на 16 месте в таблице, имея на своем счету 33 балла. От зоны вылета команда оторвалась на 10 очков.

Несмотря на низкую позицию во втором по рангу дивизиону Англии, «Речники» демонстрируют хорошую форму. В предыдущих четырех матчах турнира они только выигрывали.

Что также внушает оптимизм фанатам коллектива — они не пропускает три поединка кряду.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» также еще не провел ни одного матча в Кубке Англии.

Клуб в последних трех турах записал себе все возможные результаты. Команда по разу выиграла, сыграла вничью и проиграла.

Подопечные Жозе Моуринью еще перед этим уступили «Челси» (0:2). Затем лондонцы обыграли «Брайтон» (2:1) и сыграли вничью с «Норвичем» (2:2).

После этого снова пришла очередь проигрывать — обидчиком стал «Саутгемптон», что случилось в предыдущем поединке команды.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,67, тогда как успех хозяев оценивается в 5,0, а ничья — в 3,8.

Рекомендуем ставить на то, что «Тоттенхэм» выиграет, и обе команды забьют за 3,0. 0