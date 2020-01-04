«Лестер» — «Уиган». Прогноз и ставки на матч Кубка Англии 4 января 2019 года

«Лестер» будет принимать «Уиган» в матче третьего раунда Кубка Англии. Матч пройдет на «Кинг Пауэр Стэдиум» 4 января. Начало — 20:31 мск. Прогноз на «Лестер» — «Уиган».

«Лестер»

«Лестер» стартует в розыгрыше Кубка Англии после двух подряд побед в рамках АПЛ.

Команда Брендана Роджерса смогла отойти после поражений от двух лидеров «Ман Сити» и «Ливерпуля» и обыграла сперва «Вест Хэм» со счетом 2:1, а затем «Ньюкасл» со счетом 3:0.

В матче против «сорок» «Лестер» впервые за семь игр сумел сохранить свои ворота сухими.

В турнирной таблице АПЛ «Лестер» на данный момент занимает второе место. У «лис» в активе 45 очков и они на 1 очко опережают ближайшего преследователя «Ман Сити».

«Уиган»

«Уиган» перед матчем против «Лестера» прервал свою серию без побед, которая насчитывала 13 матчей в Чемпионшипе.

В предыдущий раз подопечные Пола Кука выигрывали еще 20 октября. 1 января прервать серию неудач удалось победой над «Бирмингемом» со счетом 3:2.

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В этой встрече «Уиган» лишь во второй раз в сезоне забил 3 гола за матч.

«Уиган» набрал 23 очка в 26 матчах Чемпионшипа и занимает 22-е место в таблице, находясь в зоне вылета.

Прогноз

На победу «Лестера» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,16, на ничью — 8,30, а на победу «Уигана» — 14,50.

Прогноз на матч — тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,80. 0