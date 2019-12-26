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    «Вест Бромвич» продлит беспроигрышную серию?

    «Барнсли» — «Вест Бромвич». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч Чемпионшипа 26 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Барнсли» — «Вест Бромвич»
    Чарли Остин
    В четверг, 26 декабря, в поединке 24 тура первого английского дивизиона «Барнсли» на своей арене примет «Вест Бромвич». Начало игры — в 18:00 по мск. Прогноз на «Барнсли» — «Вест Бромвич».
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 26 Декабря 2019 года
    Барнсли
    • Барнсли 18:00 Вест Бромвич Вест Бромвич
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    «Барнсли»

    После 23 туров «Барнсли» идет в зоне вылета, на 22 месте. В активе «дворняг» числится 19 очков и отставание от спасительной 21 позиции составляет один пункт.

    «Шахтеры» не проигрывают уже в трех поединках первенства подряд, сыграв в этом отрезке раз вничью и выиграв две встречи. Сначала в этом периоде они поделил очки с «Редингом» (1:1) на своем поле.

    После чего «красные» в последующих двух играх взяли очки по максимуму. Сперва южные йоркширцы дома переиграли КПР (5:3), а в минувшем туре одолели в гостях «Миллуол» — 2:1.

    Все прогнозы на спорт

    В 12 домашних поединках этого розыгрыша Чемпионшипа «Барнсли» добыл всего три победы, пять встреч свел вничью и четыре раза проиграл, разница мячей — 21:24.

    «Вест Бромвич»

    «Вест Бромвич» с 50 баллами лидирует в турнирной таблице Чемпионшипа, опережая второй «Лидс» на три пункта, а третий «Шеффилд Уэнсдэй» аж на 11 очков.

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    • «Дрозды» не проигрывают уже почти три месяца. На данный момент у них 13-матчевая беспроигрышная серия, в которой они выиграли в девяти из них.

    На выходных «полосатые» не смогли а родных стенах переиграть «Брентфорд» (1:1), а перед этим на выезде обыграли «Бирмингем Сити» со счетом 3:2.

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    • На выезде в этом первенстве первого английского дивизиона «Альбион» уступил лишь раз, трижды сыграл вничью и восемь матчей выиграл, разница забитых и пропущенных — 17:8.

    В первом круге эти команды расписали мировую на поле «Вест Бромвича» — 2:2.

    Прогноз на «Барнсли» — «Вест Бромвич»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Вест Бромвича» предлагают — 1.80.

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    На викторию «Барнсли» дают — 4.45, ничья оценена — в 4.15.

    Прогнозируем, что лидер первого английского дивизиона сможет привести очки из Барнсли. При этом поединок будет результативным. 0

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