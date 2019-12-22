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    Одержит ли «Наполи» первую победу с Гаттузо?

    «Сассуоло» — «Наполи». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч чемпионата Италии 22 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Сассуоло» — «Наполи»
    Дженнаро Гаттузо
    В 17 туре итальянской Серии А «Сассуоло» будет принимать «Наполи». Игра пройдет на стадионе «Мапеи — Читта-дель-Триколоре» 22 декабря. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Сассуоло» — «Наполи».
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    Футбол. Италия. Серия А 22 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.60
  • X
  • 4.35
  • 2
  • 1.65
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    «Сассуоло»

    После 16 поединков итальянского первенства коллектив из одноименного города имеет не своем счету 19 баллов, вследствие чего команда идет 11 в таблице.

    Не так давно черно-зеленые провели неудачный отрезок из пяти матчей без побед. Стартовал он со встречи с «Лацио». В родных стенах хозяева уступили «орлятам» со счетом 1:2.

    Затем «Сассуоло» сыграл вничью с «Ювентусом» (2:2), а в 1/16 финала Кубка Италии подопечные Роберто де Дзерби потерпели поражение от «Перуджи» (1:2).

    Все прогнозы на Серию А

    15 и 16 туры Серии А завершились для команды ничейными результатами в противостояниях с «Кальяри» (2:2) и «Миланом» (0:0). В последнем поединке «Сассуоло» победил «Брешию» (2:0).

    «Наполи»

    Неудачные результаты клуба из Неаполя опустили его на 8 место в турнирной таблице. За 16 поединков эта команда заработала 21 балл.

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  • 12/12/2019

    • После поражения от «Ромы» (1:2) в 11 туре Серии А «Наполи» четыре раза сыграл вничью. «Маленькие ослы» разошлись миром с «РБ Зальцбургом» (1:1), «Дженоа» (0:0), «Миланом» (1:1) и «Ливерпулем» (1:1).

    Декабрь команда из Неаполя начала с поражения от «Болоньи» (1:2). Чуть позже «Наполи» не выявил победителя в противостоянии с «Удинезе» (1:1).

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    В финальном матче группового этапа Лиги чемпионов итальянцы разгромили «Гент» (4:0), после чего Анчелотти отправили в отставку, а в первой игре под руководством Дженнаро Гаттузо «маленькие ослы» уступили «Парме» (1:2).

    Прогноз

    На победу «Сассуоло» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4,70, на ничью — 4,40, а на победу «Наполи» — 1,67.

    Во втором поединке под руководством нового тренера неаполитанцы постараются выиграть. Наш прогноз на матч — победа «Наполи» с коэффициентом 1,67. 0

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    «Сассуоло» — «Наполи». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч чемпионата Италии 22 декабря 2019 года. Прогноз на «Сассуоло» — «Наполи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
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