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    «Леганес» — «Эспаньол». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч чемпионата Испании 22 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Леганес» — «Эспаньол»
    «Эспаньол» остается на дне турнирной таблицы
    В воскресенье, 22 декабря, «Леганес» будет принимать на своем поле «Эспаньол» в рамках 18-го тура испанской Примеры. Начало поединка — в 14:00 мск. Прогноз на «Леганес» — «Эспаньол».
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    Футбол. Испания. Примера 22 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Леганес»

    «Леганес» в позапрошлом туре смог одержать свою вторую победу в сезоне, одолев дома «Сельту» (3:2). Этой викторий «огурцы» прервали свою 5-матчевую безвыигрышную серию.

    В свой неудачный период «зелено-белые» проиграли в четырех встречах и раз сыграли вничью. Мировая пришлась на гостевой поединок с «Реал Сосьедадом» (1:1).

    Поражения были по 1:2 от «Эйбара» и «Барселоны» на своей территории, а также 0:5 от «Реала» и 0:1 от «Севильи» в выездных играх.

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    В прошлом туре победную полосу продлить не удалось — на выезде команда сыграла вничью с «Алавесом» (1:1). В турнирной таблице подопечные Хавьера Агирре имеют 10 очков и делят последние два места именно с «Эспаньолом».

    17 декабря «Леганес» во втором раунде Кубка Короля одолел «Андорру» лишь по пенальти после счета 1:1 в основное время.

    «Эспаньол»

    Клуб из Барселоны до недавнего времени име 7-матчевую безвыигрышную серию.

    Началась эта серия поражений на родной арене с «Осасуной» (2:4) в Примере, затем также в чемпионате «попугаи» были повержены в Мадриде «Реалом» (0:2). Далее они уступили дома московскому ЦСКА (0:1) в рамках ЛЕ, но при этом вышли в плей-офф турнира с первого места в группе.

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    В прошлом туре «Эспаньол» принимал «Бетис» и вновь не сумел взять три очка — 2:2.

    В турнирной таблице чемпионата Испании «Эспаньол» расположился на ее дне, набрав в 17 поединках только десять очков и отстает от безопасной позиции на пять пунктов.

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    • Позитивом для команды Пабло Мачина стал второй раунд Кубка Короля 19 декабря, когда удалось на выезде победить «Льейду» на классе — 2:0.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Леганеса» — 2.17, победа «Эспаньола» — 4.00, ничья — 3.10.

    Все-таки другого ждали от «Эспаньола» в этом сезоне. Команда имеет хороший потенциал, в том числе и в атаке, что показала Лига Европы. Еврокубковые нагрузки временно позади и сейчас отступать некуда. Ожидаем, что гости дадут бой «Леганесу». Предлагаем поставить на то, что «Эспаньол» не проиграет за 1.74. 0

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