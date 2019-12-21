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    Огорчит ли Теему Пукки «волков»?

    «Норвич» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч АПЛ 21 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Норвич» — «Вулверхэмптон»
    Теему Пукки
    21 декабря в Норидже состоится матч 17 тура АПЛ между «Норвичем» и «Вулверхэмптоном». Местом проведения поединка будет стадион «Кэрроу Роуд». Начало в 18:00 по мск. Прогноз на «Норвич» — «Вулверхэмптон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 21 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Норвич»

    «Канарейки» закончили ноябрь выездной победой над «Эвертоном» (2:0), прервавшей серию из ничьей и шести поражений.

    В декабре началась новая неудачная серия. «Норвич» на своем поле сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2), после чего проиграл на выезде «Саутгемптону» (1:2).

    В последних матчах «канарейки» дома уступили «Шеффилду» (1:2) и на выезде поделил очки с «Лестером» (1:1).

    Все прогнозы на АПЛ

    После 17 туров «Норвич» с 12 очками занимает 19 место. Разница мячей 18-35, девять голов забил Теему Пукки.

    «Вулверхэмптон»

    «Волки» в конце ноября упустили выездную победу над «Брагой» в Лиге Европы — ведя со счетом 3:1 в первом тайме, в итоге они свели матч вничью 3:3.

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    • Вернувшись домой «Вулверхэмптон» в рамках АПЛ сыграл вничью с «Шеффилдом» (1:1) и победил «Вест Хэм» со счетом 2:0.

    Выезд в гости к «Брайтону» завершился вничью 2:2, а вернувшись на родной стадион «волки» разгромили «Бешикташ» (4:0) в матче Лиги Европы.

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    В последнем матче «Вулверхэмптон» дома уступил «Тотенхэм» (1:2), пропустив на последних минутах, и с 24 очками занимает 8 место в таблице АПЛ. Разница мячей 24-21, шесть голов забил Рауль Хименес.

    Календарь и таблица АПЛ

    Команды встречались в сезоне 2017/18 в рамках Чемпионшипа. «Волки» победили на выезде 2:0 и сыграли дома 2:2. Годом ранее «Норвич» выиграл оба матча — 2:1 в гостях и 3:1 дома.

    Прогноз

    На победу «Норвича» букмекеры дают коэффициент 3,75, на ничейный результат в основное время — 3,75, а на победу «Бордо» — 1,95.

    «Волки» выглядят явными фаворитами встречи и вряд ли проиграют на выезде.

    В составе «Норвича» регулярно забивает Теему Пукки, так что можно ждать мячей от обеих команд в этом матче. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1.80 и «обе забьют» за 1,70. 0

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