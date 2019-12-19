«Мелилья» — «Леванте». Прогноз и ставки (к. 2.2) на матч Кубка Испании 19 декабря 2019 года

В рамках 1-го раунда Кубка Испании «Мелилья» примет на своем стадионе «Леванте». Место встречи — «Альварес Кларо». Начало матча в 21:00 по мск. Прогноз на «Мелилья» — «Леванте».

«Мелилья»

Для «Мелильи» это будет уже вторая стадия Кубка Испании текущего сезона. В предварительном раунде комада в дополнительное время обыграла дома «Лобон» (1:0).

Коллектив из города на средиземноморском побережье Африки выступает в 4-м по рангу дивизионе Испании — Терсере. Там она занимает 18-е место из 20-ти.

До прошлого тура чемпионата клуб не знал побед три матча кряду при одной ничьей. И только на минувших выходных ему удалось обыграть дома «Антекеру» (2:1).

«Леванте»

Для «Леванте» это будет первая стадия Копа дель Рей нынешней кампании.

Коллектив после 17-ти туров в Примере расположился на 11 позиции в турнирной таблице. В его копилке 23 зачетных балла.

«Лягушки» одержали только две победы в пяти предыдущих матчах, которые пришлись на Ла Лигу. Обыграть удалось «Мальорку» (2:1) дома и «Гранаду» (2:1) на выезде.

Тем не менее, поражения команде нанесли «Атлетик» (1:2), «Хетафе» (0:4) и «Валенсия» (2:4).

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,05, тогда как успех хозяев поля оценивается в 17,0, а ничья — 12.0.

Рекомендуем ставить на тотал больше 3,5 голов за 2,2. 0