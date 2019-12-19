«Бесерриль Кампос» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки (к. 2.3) на матч Кубка Испании 19 декабря 2019 года

В рамках 1-го раунда Кубка Испании «Бесерриль Кампос» примет на своем стадионе «Реал Сосьедад». Место встречи — «Ла Нуэва Баластера». Начало матча в 23:00 по мск. Прогноз на «Бесерриль Кампос» — «Реал Сосьедад».

«Бесерриль Кампос»

Для «Бесерриль Кампоса» это будет уже вторая стадия Кубка Испании текущего сезона. В предварительном раунде команда с минимальным счетом обыграла дома «Урраку» (1:0).

Коллектив из города Паленсия выступает в 4-м по рангу дивизионе Испании — Терсере. Там она занимает 18-е место из 20-ти в восьмой группе.

Клуб не знает побед уже четыре матча кряду при двух ничьих. Добыть мировые ему удалось в домашней игре с «Саламанкой-2» (0:0) и «Альмасаном» (1:1).

«Реал Сосьедад»

Для «Реал Сосьедада» это будет первая стадия Копа дель Рей нынешней кампании.

Коллектив после 17-ти туров в Примере расположился на шестой позиции в турнирной таблице. В его копилке 28 зачетных баллов.

Баски одержали только одну победу в пяти предыдущих матчах, которые пришлись на Ла Лигу. Обыграть удалось лишь «Эйбар» (4:1) в домашних стенах.

Тем не менее, команда потерпела только одно поражение, которое ей нанес «Реал» (1:3) в Мадриде.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,1, тогда как успех хозяев поля оценивается в 15,0, а ничья — 8,5.

Рекомендуем ставить на тотал больше 3,5 голов за 2,3. 0