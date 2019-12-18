«Айнтрахт» — «Кельн». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч чемпионата Германии 18 декабря 2019 года

В среду, 18 декабря, в поединке 16-го тура немецкой Бундеслиги франкфуртский «Айнтрахт» на «Коммерцбанк-Арене» примет «Кельн». Начало игры — в 22:30 по мск. Прогноз на «Айнтрахт» — «Кельн».

«Айнтрахт»

Франкфуртцы за последние восемь матчей смогли выиграть лишь один матч. Эта виктория пришлась на выездную игру Лигу Европы против лондонского «Арсенала» (2:1) в конце ноября.

После чего «орлы» провели три встречи, где они трижды уступили и один поединок свели вничью. В своих последних двух матчах команда дважды проиграла. В ЛЕ дома португальской «Витории» (2:3) и в БЛ в гостях «Шальке» (0:1) несколько дней тому назад.

Эта неудачная серия отбросили «Айнтрахт» на 12 место в турнирной таблице чемпионата Германии. В 15 играх команда набрала 18 очков и от еврокубковой зоны отстает на семь пунктов.

В восьми домашних поединках текущего немецкого первенства «Айнтрахт» добыл четыре победы, три ничьи и одно поражение, разница мячей — 17:10.

«Кельн»

«Кельн» неожиданной победой в прошлом туре дома над «Байером» (2:0) смог прервать свою безвыигрышную серию, которая на тот момент состояла из семи игр подряд, где в шести из них команда проиграла.

В турнирной таблице чемпионата Германии «козлы» идут в зоне вылета, на 17 месте. От спасительной 15 строки их отделяет три пункта.

Все прогнозы на Бундеслигу

Восемь гостевых встреч этой Бундеслиги принесли «Кельну» всего одну викторию, один ничейный исход и шесть поражений, разница забитых и пропущенных — 6:19.

Последний раз эти команды в БЛ играли в сезоне 2017/18. И тогда «Айнтрахт» дважды взял верх над «Кельном»: 4:2 дома и 1:0 на выезде.

Прогноз на «Айнтрахт» — «Кельн»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Айнтрахта» — 1.78, победа «Кельна» — 4.80, ничья — 4.00.

Прогнозируем, что «Айнтрахт» сможет прервать свою неудачную серию, одолев на своей арене одного из аутсайдеров лиги. 0