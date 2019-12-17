«Фламенго» — «Аль-Хиляль». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч Клубного чемпионата мира 17 декабря 2019 года

В полуфинальном поединке Клубного чемпионата мира встретятся бразильский «Фламенго» и саудовский «Аль-Хиляль». Матч пройдет на Международном стадионе Халифа в Дохе. Начало — в 20:30 мск. Прогноз на «Фламенго» — «Аль-Хиляль».

«Фламенго»

«Фламенго» провел очень успешный сезон. Клуб из Рио-де-Жанейро выиграл с большим отрывом чемпионат Бразилии-2019 и стал победителем Кубка Либертадорес, одолев в финале турнира аргентинский «Ривер Плейт» — 2:1.

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Стоит отметить, что «стервятники» уступили только один раз в 30 последних поединках. И то эта неудача пришлась на последний тур бразильской Серии А, где в ничего не значащем матче они были разгромлены «Сантосом» — 0:4.

В 29 других играх «красно-черные» одержали 24 виктории и пять встреч закончили мировыми исходами.

«Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль» уже успел провести одну встречу на Клубном чемпионат мира. На четвертьфинальной стадии коллектив из Саудовской Аравии обыграл чемпиона Африки, тунисский «Эсперанс» со счетом 1:0. Единственный гол в той игре на 73-й минуте забил Бафетимби Гомис.

В этом турнире «лидеры» принимают участие, как победитель Лиги чемпионов АФК сезона 2019 года. Для команды из Саудовской Аравии этот титул стал третьим в истории.

На данный момент у дружины Рэзвана Луческу 5-матчевая победная серия, в которой она в трех поединках смогла сохранить свои ворота на замке.

Прогноз на «Фламенго» — «Аль-Хиляль»

У бразильского коллектива сейчас прекрасный подбор исполнителей, на которых большой спрос в Европе. И пока «Фламенго» сохранил свой состав, мы прогнозируем уверенную победу южноамериканцев. 0