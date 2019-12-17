«Боруссия» Д — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 2.06) и ставки на матч Бундеслиги 17 декабря 2019 года

В 16 туре немецкой Бундеслиги «Боруссия» Д будет принимать «РБ Лейпциг». Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» 17 декабря. Начало встречи — в 22:30 мск. Прогноз на «Боруссия» Д — «РБ Лейпциг».

«Боруссия» Д

После 15 поединков в рамках немецкого первенства дортмундский коллектив идет третьим в турнирной таблице с 33 баллами в копилке. От «РБ Лейпцига» команда отстает на 4 пункта.

5 ноября в Лиге чемпионов черно-желтые в родных стенах одолели «Интер» (3:2), а затем подопечных Люсьена Фавра ждала трехматчевая серия без побед.

9 ноября на «Альянц Арене» гости были разгромлены «Баварией» (0:4), а в следующем туре «Боруссия» Д расписала мировую «Падерборном» (3:3). На евроарене дортмундцы потерпели поражение от «Барселоны» (1:3).

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Но после неудачи на «Камп Ноу» «шмели» выиграли четыре матча. В этих встречах «Боруссия» Д была сильнее «Герты» (2:1), «Фортуны» (5:0), «Славии» Прага (2:1) и «Майнца» (4:0).

«РБ Лейпциг»

После 15 туров чемпионата Германии клубу из Лейпцига удалось взобраться на первую строчку в таблице, опередив «Боруссию» М на 2 пункта.

Последний раз коллектив Юлиана Нагельсмана проигрывал в октябре. Тогда в 9 туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» уступил «Фрайбургу» (1:2). И с тех пор его команда больше не знала горечи поражений.

В 1/16 финала Кубка страны «быки» разгромили «Вольфсбург» (6:1), затем снесли «Майнц» (8:0). В Лиге чемпионов этот коллектив одолел «Зенит» (2:0), а в домашнем первенстве он переиграл «Герту» (4:2) и «Кельн» (4:1).

В ЛЧ «РБ Лейпциг» разошелся миром с «Бенфикой» (2:2), а в 13 и 14 турах Бундеслиги подопечные Нагельсмана одержали верх над «Падерборном» (3:2) и «Хоффенхаймом» (3:1). 10 декабря «быки» сыграли вничью с «Лионом» (2:2), чуть позже они уверенно разобрались с «Фортуной» (3:0).

Прогноз

На победу «Боруссии» Д в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,26, на ничью — 3,75, а на победу «РБ Лейпцига» — 3,05.

Дортмундцы все еще испытывают проблемы в обороне, а «быки» попытаются этим воспользоваться, чтобы сохранить первое место в таблице. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «РБ Лейпцига» больше 1,5 с коэффициентом 2,06. 0