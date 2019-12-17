«Астон Вилла» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч Кубка лиги по футболу 17 декабря 2019 года

Во вторник, 17 декабря, «Астон Вилла» на своем поле примет «Ливерпуль» в рамках 1/4 финала Кубка английской лиги. Встреча, которая пройдет на «Вилла Парк», начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Астон Вилла» — «Ливерпуль».

«Астон Вилла»

Футболисты «Астон Виллы» в текущем розыгрыше Кубка лиги поочередно прошли «Кру Александру» (6:1), «Брайтон» (3:1) и «Вулверхэмптон» (2:1 и 2:1).

А вот в английской Премьер-лиге «вилланы» пока не так успешны, ведь по итогам 17 туров ведут борьбу за выживание, находясь на 17-м месте в турнирной таблице.

Подопечные Дина Смита в трех последних матчах потерпели поражения от «Челси» (1:2), «Лестера» (1:4) и «Шеффилд Юнайтед» (0:2).

Все прогнозы на АПЛ

После травм у «Астон Виллы» восстанавливаются Джед Стир, Тайрон Мингз и Кейнан Дэвис.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» в Кубке английской лиги оказался сильнее «Милтон-Кинс Донс» (2:0) и «Арсенала» (5:5, 5:4 — по пенальти), благодаря чему вышел в четвертьфинал.

В чемпионате Англии «красные» уверенно лидируют, набрав в 17 турах 49 очков, что на десять больше, чем у идущего вторым «Лестера».

В декабре команда Юргена Клоппа переиграла «Эвертон» (5:2), «Борнмут» (3:0) и «Уотфорд» (2:0).

Также «Ливерпуль» успешно провел групповой этап Лиги чемпионов, где опередил «Наполи», «Ред Булл Зальцбург» и «Генк», добравшись до 1/8 финала.

Календарь и таблица АПЛ

Поскольку большая часть основных игроков «Ливерпуля» отправилась в Катар на клубный чемпионат мира, в Кубке английской лиги «красным» придется рассчитывать на ближайший резерв.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Астон Виллы» — 1.27, победа «Ливерпуля» — 8.10, ничья — 7.00.

Очевидно, что при столь плотном графике Кубок лиги для «красных» — лишний груз на плечах, который нет смысла продолжать нести.

При этом «вилланы» могут попробовать побороться за трофей, тем более что в АПЛ дела у них пока не складываются успешно.

Подопечные Дина Смита точно сильнее резервистов «Ливерпуля», поэтому наш прогноз — «победа "Астон Виллы" с форой -2» за 2.05.

Также можно присмотреться к ставке «обе команды забьют» за 1.71. Надеемся, что команды проведут открытый матч, в котором будет много голов. 0