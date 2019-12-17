«Астон Вилла» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч Кубка лиги по футболу 17 декабря 2019 года

«Астон Вилла»
Футболисты «Астон Виллы» в текущем розыгрыше Кубка лиги поочередно прошли «Кру Александру» (6:1), «Брайтон» (3:1) и «Вулверхэмптон» (2:1 и 2:1).
А вот в английской Премьер-лиге «вилланы» пока не так успешны, ведь по итогам 17 туров ведут борьбу за выживание, находясь на 17-м месте в турнирной таблице.
Подопечные Дина Смита в трех последних матчах потерпели поражения от «Челси» (1:2), «Лестера» (1:4) и «Шеффилд Юнайтед» (0:2).
После травм у «Астон Виллы» восстанавливаются Джед Стир, Тайрон Мингз и Кейнан Дэвис.
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» в Кубке английской лиги оказался сильнее «Милтон-Кинс Донс» (2:0) и «Арсенала» (5:5, 5:4 — по пенальти), благодаря чему вышел в четвертьфинал.
В чемпионате Англии «красные» уверенно лидируют, набрав в 17 турах 49 очков, что на десять больше, чем у идущего вторым «Лестера».
В декабре команда Юргена Клоппа переиграла «Эвертон» (5:2), «Борнмут» (3:0) и «Уотфорд» (2:0).
Также «Ливерпуль» успешно провел групповой этап Лиги чемпионов, где опередил «Наполи», «Ред Булл Зальцбург» и «Генк», добравшись до 1/8 финала.
Поскольку большая часть основных игроков «Ливерпуля» отправилась в Катар на клубный чемпионат мира, в Кубке английской лиги «красным» придется рассчитывать на ближайший резерв.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Астон Виллы» — 1.27, победа «Ливерпуля» — 8.10, ничья — 7.00.
Очевидно, что при столь плотном графике Кубок лиги для «красных» — лишний груз на плечах, который нет смысла продолжать нести.
При этом «вилланы» могут попробовать побороться за трофей, тем более что в АПЛ дела у них пока не складываются успешно.
Подопечные Дина Смита точно сильнее резервистов «Ливерпуля», поэтому наш прогноз — «победа "Астон Виллы" с форой -2» за 2.05.
Также можно присмотреться к ставке «обе команды забьют» за 1.71. Надеемся, что команды проведут открытый матч, в котором будет много голов. 0