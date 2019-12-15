«Эспаньол» — «Бетис». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Испании 15 декабря 2019 года

В воскресенье, 15 декабря, в рамках 17-го тура испанской Примеры «Эспаньол» в Барселоне на стадионе РДЦЕ сыграет с «Бетисом». Начало игры — в 18:00 по мск. Прогноз на «Эспаньол» — «Бетис».

«Эспаньол»

Клуб из Барселоны на данный момент имеет 6-матчевую безвыигрышную серию, где последние три встречи он неизменно уступал.

Началась эта серия поражений на родной арене с «Осасуной» (2:4) в Примере, затем также в чемпионате «попугаи» были повержены в Мадриде «Реалом» (0:2), а накануне они уступили дому московскому ЦСКА (0:1) в рамках ЛЕ.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Эспаньол» расположился на ее дне, набрав в 16 поединках только девять очков и отстает от безопасной позиции на пять пунктов.

На своей территории в текущем сезоне Примеры «бело-синие» выступают очень неудачно. В восьми поединках они семь раз проиграли и раз сыграли вничью, разница мячей — 5:17.

«Бетис»

А вот у клуба из Севильи совсем противоположные результаты. Он выиграл в последних трех своих встречах, которые все пришлись на поединки Примеры.

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В это период «зелено-белые» на своей территории одолели 2:1 «Валенсию» и 3:2 «Атлетик» в последнем туре, а также переиграли в гостях «Мальорку» — 2:1.

Эта удачная серия помогла «Бетису» подняться в середину турнирной таблице Примеры. На данный момент севильцы с 22 очками 11-е, уступая зоне еврокубков всего четыре балла.

В семи выездных встречах текущего розыгрыша Примеры «огурцы» одержали всего одну викторию, два раза сыграли вничью и четыре игры проиграли, разница забитых и пропущенных — 6:15.

Прогноз на «Эспаньол» — «Бетис»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эспаньола» — 2.65, победа «Бетиса» — 2.80, ничья — 3.45.

Прогнозируем, что «Эспаньол», который теперь сконцентрируется на чемпионате страны после выхода в 1/16 ЛЕ, вправе может рассчитывать на очки в домашней игре с середняком первенства. 0