ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Анчелотти изначально не подходил «Наполи»Анчелотти не имел шансов преуспеть в «Наполи» Габриэл ЖезусРазвязка в группе С: немотивированный «Ман Сити» не сбросил карты, «Аталанта» ворвалась в плей-офф «Локомотив» — «Атлетико»Отмучались. «Локо» не стал мешать выходу «Атлетико» в плей-офф ЛЧ
  • 22:49
    • «Краснодар» крупно проиграл «Хетафе» и вылетел из Лиги Европы
  • 22:28
    • Сборная России проиграла Швеции на старте Кубка Первого канала
  • 21:56
    • Дзагоев остался в запасе ЦСКА на матч с «Эспаньолом»
  • 23:53
    • Матвеев: После забитого мяча упустили инициативу и проиграли
  • 23:46
    • «Арсенал» и «Айнтрахт» прошли в плей-офф Лиги Европы
  • 23:21
    • «Селтик» потерпел первое поражение, «Ренн» впервые выиграл
  • 23:04
    • АПОЭЛ победил «Севилью», «Дюделанж» сыграл вничью с «Карабахом»
    Все новости спорта

    «Лестер» не будет медлить в поединке с «Норвичем»

    «Лестер» — «Норвич». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч АПЛ 14 декабря 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Лестер Сити Прогнозы на Норвич Календарь АПЛ
    Прогноз на «Лестер» — «Норвич»
    Джейми Варди
    В 17 туре английской Премьер-лиги «Лестер» будет принимать «Норвич». Игра пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» 14 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Лестер» — «Норвич».
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 14 Декабря 2019 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 18:00 Норвич Сити Норвич Сити
  • Норвич
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.23
  • X
  • 6.40
  • 2
  • 12.00
  • Играть!
    •

    «Лестер»

    В 16 поединках текущего сезона Премьер-лиги клубу из Лестера удалось заработать 38 очков, благодаря чему команда идет второй в таблице, отставая от лидеров на 8 пунктов.

    После проигрыша «Ливерпулю» на «Энфилде» (1:2) «лисы» победили в девяти матчах кряду. Сперва в 9 туре «Лестер» одолел «Бернли» (2:1), а затем этот коллектив унизил «Саутгемптон» (9:0).

    В 1/8 финала Кубка лиги подопечные Брендана Роджерса одержали верх над «Бертоном Альбион» (3:1). Чуть позже в АПЛ синие разобрались с «Кристал Пэлас» (2:0), «Арсеналом» (2:0) и «Брайтоном» (2:0).

    Все прогнозы на спорт

    В декабре «Лестер» переиграл «Эвертон» (2:1), «Уотфорд» (2:0), а также разгромил «Астон Виллу» на «Вилла Парк» (4:1).

    «Норвич»

    Сейчас коллектив из Нориджа является одним из худших представителей Премьер-лиги. С 11 очками в копилке команда находится на предпоследнем месте в рейтинге.

  • «Лестер» снова в сказке. Команда Роджерса отрывается от «Ман Сити»
  • В минувшем туре АПЛ «лисы» разгромили «Астон Виллу»
  • 09/12/2019

    • После ничьей во встрече с «Борнмутом» (0:0) «канарейки» проиграли в трех следующих матчах. «Норвич» уступил МЮ (1:3), «Брайтону» (0:2) и «Уотфорду» (0:2).

    Но в 13 туре английского первенства подопечные Даниеля Фарке смогли победить «Эвертон» (2:0), а 1 декабря эта команда расписала мировую с «Арсеналом» (2:2).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    15 тур Премьер-лиги закончился для «Норвича» потерей очков во встрече с «Саутгемптоном» (1:2), а спустя несколько дней «канарейки» дома не справились с «Шеффилдом Юнайтед» (1:2).

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом этой встречи «Лестер», оценивая его победу в 1,23, на ничью они дают коэффициент 6,90, а на победу «Норвича» — 12,0.

    На «Кинг Пауэр» «лисы» могут продлить победную серию до 10 поединков. В игре с «канарейками» команда попытается забить как можно быстрее. Наш прогноз на матч — победа «Лестера» в первом тайме с коэффициентом 1,63. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.53
  • Прогноз на матч Питтсбург — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Анахайм — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лилль — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.45
  • Экспресс дня 13 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Алавес — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Эсперанс
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Фрагмент матча
  • Семину устроили разнос. «Арсенал» разбомбил «Локомотив»
    • 10:09 07/12/2019     Брендан Роджерс
  • «Лестер» снова в сказке. Команда Роджерса отрывается от «Ман Сити»
    • 13:10 09/12/2019     Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова
  • Полный триумф в женском катании. Новое поколение оставило в тени даже Загитову
    • 12:18 08/12/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Лестер» — «Норвич». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч АПЛ 14 декабря 2019 года. Прогноз на «Лестер» — «Норвич». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
    Тоже интересно
    «Вашингтон» Хоккей НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Бостон», «Оттава» проиграла «Монреалю»12 декабря в регулярном чемпионате НХЛ состоялись три матча Вчера в 08:320
  • 23:01
    • ЛАСК разгромил «Спортинг», ПСВ вырвал ничью с «Русенборгом»
  • 22:52
    • Киевское «Динамо» не справилось с «Лугано» и покинуло Лигу Европы
  • 19:42
    • Источник: РФС хочет отстранить Гинера от футбольной деятельности
    Мохамед Салах Футбол «Ливерпуль» продолжает защиту титула. «Красным» хватило двух минут, чтобы выйти в плей-офф ЛЧПять выводов после победы «красных» над «Зальцбургом» 11/12/2019 в 13:580
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Лилль» удачно играть на «Пьер Моруа»?
  • 2.45
    •
  • 23:25
    • Чехия в овертайме одолела Финляндию на Кубке Первого канала
  • 22:40
    • МЮ — фаворит в гонке за Холандом
  • 22:22
    • Льоренте может покинуть «Наполи»
    «Зенит» Футбол Из князей в грязи. Провал в Лиссабоне оставил «Зенит» без евровесныРеакция спортивных СМИ на вылет «Зенита» из еврокубков 11/12/2019 в 02:381
  • 22:00
    • Роджерс: В январе из «Лестера» не уйдет ни один футболист
  • 21:53
    • Пулишич во второй раз стал лучшим игроком США
  • 21:34
    • Манджукич может перейти в «Милан»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие