«Лестер» — «Норвич». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч АПЛ 14 декабря 2019 года

В 17 туре английской Премьер-лиги «Лестер» будет принимать «Норвич». Игра пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» 14 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Лестер» — «Норвич».

«Лестер»

В 16 поединках текущего сезона Премьер-лиги клубу из Лестера удалось заработать 38 очков, благодаря чему команда идет второй в таблице, отставая от лидеров на 8 пунктов.

После проигрыша «Ливерпулю» на «Энфилде» (1:2) «лисы» победили в девяти матчах кряду. Сперва в 9 туре «Лестер» одолел «Бернли» (2:1), а затем этот коллектив унизил «Саутгемптон» (9:0).

В 1/8 финала Кубка лиги подопечные Брендана Роджерса одержали верх над «Бертоном Альбион» (3:1). Чуть позже в АПЛ синие разобрались с «Кристал Пэлас» (2:0), «Арсеналом» (2:0) и «Брайтоном» (2:0).

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В декабре «Лестер» переиграл «Эвертон» (2:1), «Уотфорд» (2:0), а также разгромил «Астон Виллу» на «Вилла Парк» (4:1).

«Норвич»

Сейчас коллектив из Нориджа является одним из худших представителей Премьер-лиги. С 11 очками в копилке команда находится на предпоследнем месте в рейтинге.

После ничьей во встрече с «Борнмутом» (0:0) «канарейки» проиграли в трех следующих матчах. «Норвич» уступил МЮ (1:3), «Брайтону» (0:2) и «Уотфорду» (0:2).

Но в 13 туре английского первенства подопечные Даниеля Фарке смогли победить «Эвертон» (2:0), а 1 декабря эта команда расписала мировую с «Арсеналом» (2:2).

15 тур Премьер-лиги закончился для «Норвича» потерей очков во встрече с «Саутгемптоном» (1:2), а спустя несколько дней «канарейки» дома не справились с «Шеффилдом Юнайтед» (1:2).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом этой встречи «Лестер», оценивая его победу в 1,23, на ничью они дают коэффициент 6,90, а на победу «Норвича» — 12,0.

На «Кинг Пауэр» «лисы» могут продлить победную серию до 10 поединков. В игре с «канарейками» команда попытается забить как можно быстрее. Наш прогноз на матч — победа «Лестера» в первом тайме с коэффициентом 1,63. 0