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    Встреча в Зинсхайме будет проходить в быстром темпе

    «Хоффенхайм» — «Аугсбург». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч Бундеслиги 13 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Хоффенхайм» — «Аугсбург»
    Андрей Крамарич
    В 15 туре немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» будет принимать «Аугсбург». Игра пройдет на «Вирзоль-Рейн-Неккар-арене» 13 декабря. Начало встречи — в 22:30 мск. Прогноз на «Хоффенхайм» — «Аугсбург».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 13 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.90
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  • 3.55
  • 2
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    «Хоффенхайм»

    На данный момент клуб из Зинсхайма занимает восьмую строчку в таблице чемпионата с 21 баллом на счету. От еврокубковой зоны команду отделяют 4 пункта.

    С 5 октября по 8 ноября подопечные Алфреда Шредера сумели победить в шести встречах кряду. А началась эта серия с удачного выступления на «Альянц Арене» против «Баварии» (2:1).

    Затем «Хоффенхайм» переиграл «Шальке» (2:0), «Герту» (3:2), «Дуйсбург» в Кубке Германии (2:0), «Падерборн» (3:0) и «Кельн» (2:1).

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    Но 24 ноября «деревенские» прервали данный отрезок. В родных стенах хозяева были разгромлены клубом «Майнц» (1:5). Затем сине-белые расписали мировую с «Фортуной» (1:1), а в 14 туре Бундеслиги они потерпели поражение от «РБ Лейпцига» (1:3).

    «Аугсбург»

    После 14 туров чемпионата Германии коллектив из одноименного города имеет на своем счету 17 очков. Сейчас команда находится на 12 строчке в таблице, отставая от «Хоффенхайма» на 4 пункта.

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    • В 8 туре Бундеслиги подопечным Мартина Шмидта удалось завоевать 1 балл в противостоянии с «Баварией» (2:2), а затем «Аугсбург» сыграл вничью с «Вольфсбургом» (0:0).

    После домашнего поражения от «Шальке» (2:3) «Фуггеры» победили «Падерборн» (1:0) и «Герту» (4:0).

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    В 13 туре немецкого первенства «Аугсбург» встретился с «Кельном». В этом поединке коллективы разошлись миром (1:1). 7 декабря команда Шмидта одолела «Майнц» (2:1).

    Прогноз

    Победа «Хоффенхайма» оценивается в 1,93, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,95, а на победу «Аугсбурга» — 3,80.

    Наш прогноз на матч — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,58. 0

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    «Хоффенхайм» — «Аугсбург». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч Бундеслиги 13 декабря 2019 года. Прогноз на «Хоффенхайм» — «Аугсбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.58
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