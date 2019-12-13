«Хоффенхайм» — «Аугсбург». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч Бундеслиги 13 декабря 2019 года

В 15 туре немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» будет принимать «Аугсбург». Игра пройдет на «Вирзоль-Рейн-Неккар-арене» 13 декабря. Начало встречи — в 22:30 мск. Прогноз на «Хоффенхайм» — «Аугсбург».

«Хоффенхайм»

На данный момент клуб из Зинсхайма занимает восьмую строчку в таблице чемпионата с 21 баллом на счету. От еврокубковой зоны команду отделяют 4 пункта.

С 5 октября по 8 ноября подопечные Алфреда Шредера сумели победить в шести встречах кряду. А началась эта серия с удачного выступления на «Альянц Арене» против «Баварии» (2:1).

Затем «Хоффенхайм» переиграл «Шальке» (2:0), «Герту» (3:2), «Дуйсбург» в Кубке Германии (2:0), «Падерборн» (3:0) и «Кельн» (2:1).

Все прогнозы на Бундеслигу

Но 24 ноября «деревенские» прервали данный отрезок. В родных стенах хозяева были разгромлены клубом «Майнц» (1:5). Затем сине-белые расписали мировую с «Фортуной» (1:1), а в 14 туре Бундеслиги они потерпели поражение от «РБ Лейпцига» (1:3).

«Аугсбург»

После 14 туров чемпионата Германии коллектив из одноименного города имеет на своем счету 17 очков. Сейчас команда находится на 12 строчке в таблице, отставая от «Хоффенхайма» на 4 пункта.

В 8 туре Бундеслиги подопечным Мартина Шмидта удалось завоевать 1 балл в противостоянии с «Баварией» (2:2), а затем «Аугсбург» сыграл вничью с «Вольфсбургом» (0:0).

После домашнего поражения от «Шальке» (2:3) «Фуггеры» победили «Падерборн» (1:0) и «Герту» (4:0).

В 13 туре немецкого первенства «Аугсбург» встретился с «Кельном». В этом поединке коллективы разошлись миром (1:1). 7 декабря команда Шмидта одолела «Майнц» (2:1).

Прогноз

Победа «Хоффенхайма» оценивается в 1,93, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,95, а на победу «Аугсбурга» — 3,80.

Наш прогноз на матч — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,58. 0