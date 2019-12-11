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    Выстоит ли «Локомотив» в Мадриде?

    «Атлетико» — «Локомотив». Прогноз (к. 2.02) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 11 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Атлетико» — «Локомотив»
    Бенедикт Хеведес
    В среду, 11 декабря, «Атлетико» на своем поле примет «Локомотив» в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы D, которая пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Атлетико» — «Локомотив».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 11 Декабря 2019 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 23:00 Локомотив Локомотив
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
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    «Атлетико»

    За тур до завершения группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» занимает второе место в турнирной таблице группы D, имея на своем счету 7 очков.

    «Матрасники» опережают «Байер» всего на один балл, поэтому пока не обеспечили себе выход в 1/8 финала.

    В текущем розыгрыше Лиги чемпионов подопечные Диего Симеоне обменялись победами с «Байером» (1:0 и 1:2), набрали одно очко в противостоянии с «Ювентусом» (2:2 и 0:1), а также переиграли «Локомотив» (2:0).

    В чемпионате Испании, где сыграно 16 туров, «Атлетико» идет лишь седьмым. В трех последних турах мадридцы разошлись миром с «Гранадой» (1:1) и «Вильярреалом» (0:0), а также проиграли «Барселоне» (0:1).

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    После травм у «Атлетико» восстанавливаются Стефан Савич, Хосе Мария Хименес и Диего Коста.

    «Локомотив»

    Московский «Локомотив» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице группы D, набрав три очка, которые команда получила уже в первом туре, обыграв «Байер» (2:1).

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    • В последующих турах «железнодорожники» уступили «Атлетико» (0:2), «Ювентусу» (1:2 и 1:2) и «Байеру» (0:2).

    Поскольку «красно-зеленые» отстают от «Байера» на три балла и проигрывают леверкузенцам по личным встречам, они уже потеряли шансы попасть даже в Лигу Европы.

    В российской Премьер-лиге по итогам 19 сыгранных туров «Локомотив» идет пятым. Команда ушла на зимний перерыв в национальном первенстве, поочередно уступив «Динамо» (1:2) и «Арсеналу» (0:4).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В лазарете «железнодорожников» находятся Жоау Мариу и Лука Джорджевич.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Атлетико» — 1.19, победа «Локомотива» — 25.00, ничья — 6.90.

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    Концовка сезона показала, что «железнодорожники» устали. Мысленно они уже находятся в отпуске, тем более что в Лиге чемпионов они уже ни на что не претендуют.

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    • В то же время «матрасники» продолжают заочную борьбу с «Байером», поэтому серьезно отнесутся к заключительному туру группового этапа.

    Да, у команды Диего Симеоне тоже хватает проблем, особенно с реализацией моментов, но ослабленный и уставший «Локомотив» вряд ли способен сейчас достойно сопротивляться. Наш прогноз — «победа "Атлетико" с форой -2» за 2.02.

    Еще один вариант — «хозяева победят и не пропустят». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.61. 0

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